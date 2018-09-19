Balta: "Model fabrikalar, kadın istihdamında yeni ufuklar açacak"

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, 'model fabrikalar' projesinin kadın istihdamında yeni ufuklar açacak entegre bir proje olacağını söyledi.

Balta, yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, "İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de model fabrika projelerinin planlandığı ve fon kaynaklarının bulunduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Türkiye'nin, gıda bakımından fakir Ortadoğu ülkelerinin ihtiyacını giderecek şekilde bir tarım ülkesi olma yönünde önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Balta, bu kapsamda Mersin'in ise çeşitlilik arz eden bir portföy ve gıda güvenliği standartlarına uyma yeteneği olan, dünyanın tarımsal açıdan güçlü merkezlerinden biri olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Bunun en somut örneğinin Mersin'in tarımsal endüstri umuduna dönüşen Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması olduğuna işaret eden Balta, "Adana, İskenderun, Mardin ve Gaziantep'in yanı sıra Ortadoğu coğrafyasından başta Lübnan, Yemen, Suriye ve Ürdün olmak üzere yabancı yatırımcıların ilgisini çeken, yakın gelecekte bölgemize önemli miktarda yatırıma ev sahipliği yapacak, binlerce kişiye nitelikli istihdam sağlayacak bir dönüşüm ve değişim atılımının önemli bir adımı aynı zamanda TÜİOSB. Bu çerçevede İzmir, Gaziantep, Konya ve Kayseri'nin yanında Mersin'de de 'model fabrika' projelerinin planlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu, sanayi ve üniversite işbirliğini de somutlaştıracak model fabrika projesinin aynı zamanda yakında kamuoyuyla da paylaşacağımız Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) projemizle entegre edilebilecek bir yaklaşım olarak görüyoruz. Dünya ve bölgemizin 'teknolojik değişim' sürecinde kadın istihdamında çok önemli gelişmelere neden olacak bu entegrasyonun, bölgemizdeki kadın işgücünün eğitimi ve istihdamında geniş ufuklar açacağına, kadınlarımızı nesnelerin interneti, yapay zeka ile büyük veri ve robotik sistemlerle buluşturacağına inanıyorum" dedi.