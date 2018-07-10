Balta, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve yeni kabineyi değerlendirdi. Türkiye’nin bin yıllık geçmişini ve binlerce yıllık devlet tecrübesini yeni bir sistemle taçlandırdığını kaydeden Balta, "Lider ülke olma iradesini, millet iradesiyle ve yeni bir yönetim yaklaşımıyla şekillendirdiği bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin, Cumhurbaşkanımıza, yeni bakanlarımıza, vekillerimize ve Türk milletine hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Balta, yeni kabinenin Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için aklın ve bilimin öncülüğünde, üzerine düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getireceklerine inandıklarını belirtti. TÜİOSB olarak Türkiye’nin lider ülke olması yolundaki tüm çalışmalarda katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyen Balta, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin tüm bölge ülkelerine örnek teşkil etmesini, Türkiye’nin küresel, bölgesel ve tarihsel misyonunu güçlendirmesi yolunda güçlü başlangıçlara ve birlikteliklere vesile olmasını temenni ederiz" diye konuştu.