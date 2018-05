Hep futbolcu olacağımın yada olimpiyatlara gireceğimin hayaliyle büyüdüm. Asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Her zaman inanın. Siz başardıkça devamı gelecektir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli aralıklarla düzenlenen ‘Sporun Mutfağındakiler’ paneli son konuğu, 2017 yılında İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Ampute A Milli Takımı’nın yıldız isimlerinden Barış Telli katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen panele Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile çok sayıda öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Barış Telli: "Olimpiyatlara gireceğimin hayaliyle büyüdüm"

Milli futbolcu Barış Telli, 40 bin kişilik bir taraftar grubu karşısında oynamanın nasıl bir duygu olduğunu, maç anında hissettiklerini anlatırken, yıllardır hayalini kurduğu ve o gün gerçeğe dönüştürdüğü zaferinde yaşadıklarını öğrenciler ile paylaştı. Telli, bacağını nasıl kaybettiğini ve şu an bulunduğu noktaya gelmek için neler yaptığını anlatarak, “Ben 4 yaşında bir trafik kazası sonucu ayağımı kaybettim ama hiçbir zaman hayallerimi kaybetmedim. Bir futbol topunun peşinde koşacağım diye ayağımı kaybettim ama futbolcu olacağımın ya da olimpiyatlara gireceğimin hayaliyle büyüdüm. Türkiye’de bir ampute futbol yokken bile ben sokakta ya da sınıf maçlarında ampute futbolcu olarak normal sizin aranızda yer almak için hep çalıştım, hep mücadele ettim. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Zaman zaman dışlansam da, yapamazsın edemezsin, senin tek ayağın var demelerine rağmen ben hep hırs yaptım. Ama bu tatlı bir hırstı. Kimseye zarar vermeden hep düşündüm, nasıl başarılı olacağımı düşünerek bunu uygulamalı bir şekilde aktarmak istedim. Ben çok şanslıydım ki annem, babam gibi beni her zaman yönlendiren, her şeyi öğreten bir aileden olduğum için kendimi çok büyük bir şans olarak nitelendiriyorum. Ben başardıkça insanlar bana inanmaya başladı. Yapamazsın edemezsin diyen insanlar bu sefer helal olsun kardeşim demeye başladılar” ifadelerini kullandı.

“Hayallerinizden vazgeçmeyin”

15 yaşında beden eğitimi öğretmeni sayesinde Milli Takım’a seçildiğini anlatan Telli, “Benim için çok büyük bir gururdu. Sporcunun ulaşabileceği en üst seviye Milli Takım’dır. Bu duyguyu yaşadım ve o zaman tek küçük bendim. Hepsi gazilerimizden oluşan bir ampute abilerimizdi. Güneydoğu’da ayağını, kolunu kaybeden abilerimizdi. Hem küçüktüm ne yapacağımı bilemiyordum, hem de onların arasında motivasyon olarak en tecrübeli olarak ben gözüküyordum. Yaşım küçüktü ama onların yanında yer alıyordum. Tabi ki o dönemlerde çok sıkıntılar yaşadık ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Her zaman bu ülkemi, bayrağımı nasıl temsil edeceğimi de düşündüm, sizlerin yaşındayken ben hayallerimle yaşıyordum. Futbolcu olma hayalleri kuruyordum. Gece uyumadan önce bir futbolcu olacağım, tribünlere gol sevincini yaşatacağım, gol atacağım, kendimi, ailemi ve izleyen herkesi mutlu edeceğim diye. O hayalimi öyle bir yaşardım ki kendim bile inanırdım. Gözümden yaş gelirdi uyumadan önce. Çünkü o hayalden uyanmış ve normal olarak uykuya dalmış olurdum. Benim sizlere diyeceğim tek şey hayallerinizden vazgeçmeyin. Her zaman inanın. Siz başardıkça devamı gelecektir. Yapamazsın, edemezsin kelimelerine takılı kalmayın ve kalbinizi de hiçbir zaman bozmayın” diye konuştu.