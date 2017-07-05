Baro Başkanı Er, Başbağlar katliamının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. “Başbağlar’da yaşanan katliam milletimizin ortak acısıdır. Başbağlar dillerin tutulduğu, gözlerin yaşardığı, kelimelerin boğazımıza düğümlendiği yerdir. Başbağlar katliamında körpe çocuklarımız, yaşlı amcalarımız öldürülmüştür” diyen Er, Başbağlar köyünde, 24 yıl önce teröristlerce gerçekleştirilen katliamı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından biri olarak niteledi. Er, “Başbağlar katliamında 33 sivilin köy meydanında toplanıp kurşuna dizilerek ve ateşe verilerek katledilmesinin acısı, tüm ülkemizde milletimizin kalbinde ilk günkü gibi hissediliyor. Hainlerce 33 vatandaşımız katledilmiş, 200’e yakın konut, köy çeşmesi, kültür evi, cami, ilkokul kundaklanarak yakılmıştır. Akşam karanlığında köye gelen silahlı katil sürüsü, önce köyün dünya ile bağlantısını kesmiş, ardından cami cemaatini dışarı çıkarmış, her şeyden habersiz ve savunmasız masum köylüleri evlerinden alarak meydana toplamış; çocuk, kadın, yaşlı, bebek demeden 33 kişiyi kurşuna dizmiş, daha sonra köyü ateşe vererek 214 ev, okul ve camiyi yakmıştır” ifadelerini kullandı.

Tunceli-Erzincan arasında sınırda, tarihi, kültürel derinliğiyle özel yeri olan Başbağlar köyünün bu katliam için bilerek seçildiğini belirten, şöyle devam etti: “Türkiye’ye kanlı, kirli bir tuzak kurulmuştur. Bunun yanı sıra bu katliamı tertip edenlerin, üç gün önce gerçekleşen Madımak katliamının intikamının alındığı şeklinde bıraktığı not, iğrençliğin ve kışkırtıcılığın varabileceği son nokta olmuştur. Milletimizi bölmeye yönelik kirli bir oyun düzenlendiği apaçık ortaya çıkmıştır.”

“Hiçbir olayın faili meçhul kalmamalıdır”

Hain terör odaklarının Türk milletini birbirine düşürmeye çalıştıklarına dikkat çeken Er, herhangi bir kesime mal edilmeye çalışılan katliamların milletin bütünlüğünü parçalamak üzere kurgulanan öfke ve nefreti derinleştirme amacına hizmet ettiğini vurguladı. “Kaybettiğimiz bütün insanlar bizimdir ve acıları yüreğimizde halen kor bir ateştir. Biz hep birlikte Türkiye’yiz” diyen Er, milletin yüreğini ve vicdanını yaralayan Başbağlar katliamı başta olmak üzere, hiçbir olayın faili meçhul kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Er, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu tür tertiplerin, katliamların, suikastların ve provokatif eylemlerin üzerine kararlılıkla gidilmeli; karanlık odaların ve odakların perdeleri aralanmalı, failler ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır ki, yüreklerimiz bir daha kan ağlamasın. Başbağlar katliamının failleri bulunarak yargı karşısına çıkarılmalı ve bu insanlık suçunun hesabı mutlaka sorulmalıdır. Keder ve sevincinde bir olduğumuz insanımızın bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyor, her yıl hüzünle andığımız bu katliamı, katliamın faillerini, ona sebep olan ideolojik tutumları kayıtsız şartsız kınıyor, lanetliyoruz. Milletimizin birlikteliğini sağlayan ortak manevi duygularını bölmek isteyen düşman odaklara inat, kardeşliğimizi pekiştirmeye, ülkemiz için dayanışmaya ve acılarımızı paylaşmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz de. Hiçbir güç; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaktır.

Aziz milletimizi bölmekten, ayrıştırmaktan başka amacı olmayan hain terör odaklarını lanetliyorum.

Başbağlar’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyorum.”