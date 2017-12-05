Baro Başkanı Er, Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı

Baro Başkanı Er, 5 Aralık 1934’de ‘Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı’ veren yasanın kabulü çerçevesinde kutlanan Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. “Uygar bir ülke olmanın temelinin, kadınlara değer vermek, kadın haklarını korumak, onların huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Er, “Sosyal yaşamda önemli rol üstlenen kadınlarımız, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte önemli siyasi ve sosyal haklar elde etmiş, toplumsal alanda varlığını ortaya koymuştur. 4 Nisan 1926’da yürürlüğe giren Medeni Kanun ile kadınlarımız birçok yasal hakka sahip olmuş, Aile Hukuku’nda ciddi değişikler yapılmıştır. Kadın ile erkek arasında eşitlik temeline dayalı bir tanımın yapıldığı Medeni Kanun ile erkeğin üstünlüğüne dayanan düzene son verilmiştir” dedi.

Kadınların yasalarla elde ettikleri haklarını öncelikle kendilerinin biliyor olmasının önemine dikkat çeken Er, “Kurtuluş Savaşı destanı, her zaman milletimizin varlığı ve bekası için kendisini feda eden Türk kadınının desteği ile yazılmıştır. Ailemizin ve toplumumuzun direği, çekirdeği olan kadınlarımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar siyasette, iş yaşamında, kısacası toplumsal yaşamın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Kadın hakları merkezimiz gönüllü danışmanlık hizmeti veriyor”

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin, şiddete maruz kalan, maddi durumu yetersiz olan kadınlara haklarını anlatmak ve kullanmalarına yardımcı olmak için hukuki açıdan gönüllü danışmanlık hizmeti verdiğini belirten Er, merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Er, “Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle ortak hareket eden Kadın Hakları Merkezimiz, kadınlarımızın karşılaşmış oldukları sorunlarına çözüm üretmekte, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, seminerler düzenlemektedir. Kadın Hakları Merkezimiz, kadın cinayetlerinde ve şiddet olaylarında kadınlarımızın yanında yer alıyor, açılan davalarda davaya müdahil, gözlemci olarak katılıyor ve davayı sonuna kadar takip ederek failin en ağır şekilde cezalandırılması için elinden geleni var gücüyle yapmaktadır. Merkezimiz, 48 kayıtlı avukatı ile kadınların mücadelesinde kamuoyu desteği sağlamaları için Mersinli kadınların yanında yer almaktadır. 24 kadın avukatımız nöbet çizelgesi dahilinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Merkezimize müracaat eden kadınlarımıza talepleri gözetilerek, en acil uygulanması gereken tedbirler alınmaktadır. Gizlilik kararları ve koruma talepleri hukuki yardımında bulunulmaktadır. Ayrıca Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu, maddi durumu yetersiz kadınlarımıza boşanma davalarında ücretsiz avukatlık hizmeti vermektedir. Kadına yönelik yapılan her türlü ayrımcılığı, kadının emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik yapılan her türlü şiddeti kınıyor, koşulsuz sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyorum” dedi.