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15 Eylül 2017 13:54

Baro Başkanı Er, Emniyet Müdürü Şahne’yi ziyaret etti

Mersin Baro Başkanı Ali Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’yi ziyaret ederek, avukatların emniyetteki işleri sırasında yaşadıkları sorunlarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Baro Başkanı Er, Emniyet Müdürü Şahne’yi ziyaret etti

15 Eylül 2017 13:54


Mersin Barosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Baro Başkanı Er, beraberinde Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir, Sayman Melike Zafer Gürgen ve yönetim kurulu üyesi Ayşe Günar ile birlikte ziyaret ettikleri Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile avukatların KOM ve TEM şubelerinde karşı karşıya kaldıkları meselelerin çözümü konusunda görüşmelerde bulundu.


Konuya ilişkin açıklama yapan Er, avukatların görevlerini yerine getirirken, özellikle KOM ve TEM şube müdürlüklerine girişte, emniyet görevlileri ile sıkça sorunlar yaşadıklarını, üstlerinin aranması koşulları oluşmadan üst araması veya çantalarının aranmak istenmesi üzerine gergin durumların oluştuğunu, bu ve benzeri durumlarla karşılaşılmaması için Emniyet Müdürü Şahne ile görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.


Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin kendilerine bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip, personellerini bilgilendireceğini söylediğini belirtti.




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