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27 Şubat 2018 13:09

Baro Başkanı Er, Hocalı katliamını kınadı

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, 1992 yılında Azebaycan’ın Hocalı kentinde 613 Azerbaycan Türkü’nün katledilmesini kınadı.

Baro Başkanı Er, Hocalı katliamını kınadı

27 Şubat 2018 13:09


26 yıl önce tarihe kara bir leke olarak geçen bu vahim olayın ’soykırım’ olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyleyen Er, "Ermeniler, saldırıda 613 kişiyi katletmiştir. Yaşlı, çocuk, kadın ayrımı yapmadan 70´i ihtiyar, 63´ü çocuk, 106´sı kadın olmak üzere masum insanları öldürmüştür. Bi 275 kişi esir alınmış, 487 kişi sakat bırakılmıştır. 150 kişinin ise nerede olduğu hala bilinmemektedir. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşimiz yurtlarından edilmiş durumdadır" dedi.


Hocalı katliamının izlerinin yüreklerden silinmeyeceğini belirten Er, "Katliamda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.




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