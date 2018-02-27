Baro Başkanı Er, Hocalı katliamını kınadı

26 yıl önce tarihe kara bir leke olarak geçen bu vahim olayın ’soykırım’ olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyleyen Er, "Ermeniler, saldırıda 613 kişiyi katletmiştir. Yaşlı, çocuk, kadın ayrımı yapmadan 70´i ihtiyar, 63´ü çocuk, 106´sı kadın olmak üzere masum insanları öldürmüştür. Bi 275 kişi esir alınmış, 487 kişi sakat bırakılmıştır. 150 kişinin ise nerede olduğu hala bilinmemektedir. Bir milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşimiz yurtlarından edilmiş durumdadır" dedi.

Hocalı katliamının izlerinin yüreklerden silinmeyeceğini belirten Er, "Katliamda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.