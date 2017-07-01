Baro Başkanı Er, Kabotaj Bayramını kutladı

Baro Başkanı Er, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Türk denizinin bağımsızlığı ve geleceği açısından yıllar önce kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu çok büyük bir önemi olduğunu belirten Er, 91 yıldan bu yana Türkiye’de 1 Temmuz tarihinin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlandığını kaydetti. Bu tarihten itibaren de yabancı ülkelerin Türk denizlerindeki hakimiyetinin sona erdiğini vurgulayan Er, “Kabotaj Kanununa göre, akarsularda, göllerde, Marmara Denizi ile boğazlarda, bütün kara sularda ve kara sular içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk halkına verildi. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizin jeopolitik açıdan büyük önem arz etmesi, dünya ülkelerinin bugün dahi bitmeyen ilgilerini çekmeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Denizciliği, Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız’ sözü denizin ve ülkemizin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bir deniz ve sahil kenti olan Akdeniz’in en güzel ili ve en büyük limanı olan Mersin Limanımızın kıymetini bilmeliyiz” dedi.

Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm deniz şehitlerini minnet ve saygıyla andığını ifade eden Er, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı.