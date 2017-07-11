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11 Temmuz 2017 17:02

Baro Başkanı Er: “Srebrenitsa, kalbimizin yarısıdır, insanlığın yarasıdır”

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, 22 yıl önce Srebrenitsa’da yapılan katliamın, insanlık tarihinin en kara sayfalarından biri ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yapılan en büyük katliam olduğunu belirtti.

Baro Başkanı Er: “Srebrenitsa, kalbimizin yarısıdır, insanlığın yarasıdır”

11 Temmuz 2017 17:02

Er, “Srebrenitsa, kalbimizin yarısıdır, insanlığın yarasıdır” dedi.


Baro Başkanı Er, Sırp ordusunun 1-11 Temmuz 1995 tarihleri arasında Boşnak halkına yönelik Srebrenitsa katliamının 22’nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletlerin gözleri önünde Sırp güçlerinin sistematik olarak yürüttükleri katliamlarda sadece Srebrenitsa’da 5 gün içinde 8 bin 372 Boşnak’ın öldürüldüğünü, yüzlerce kadın ve küçük yaştaki kız çocuğunun kirletildiğini dile getiren Er, “Bir gün içerisinde 20 binin üzerinde mülteci Srebrenitsa’dan zorla çıkarılmış ve bu


acılı bölgede bugüne kadar 300’den fazla toplu mezar bulunmuştur. Yüreklerdeki acılar tazeliğini korumaya devam etmektedir. Başkasını yok ederek var olacağını sanan barbarlar ve onlara destek olanlar şunu bilmelidirler ki, büyük Mersin Barosu ailesi olarak her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanında olacağız ve insanlık değerlerini sonuna kadar yaşatmaya devam edeceğiz. Srebrenitsa, kalbimizin yarısıdır, insanlığın yarasıdır” dedi.


Srebrenitsa’da yaşanan acıların, çekilen çilelerin dünyanın başka hiçbir coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını dileyen Er, “En büyük temennimiz ve en içten duamız, bugün başta Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Mısır, Libya, Afganistan, Somali ve Afrika’da çocukların yaşadığı dramların son bulmasıdır. Srebrenitsa şehitleri başta olmak üzere, Sırplar tarafından katledilen bütün Boşnaklara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.




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