Baro Başkanı Er, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Baro Başkanı Er, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, “Milletimizin ve memleketimizin geleceğinin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” diyen Er, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip eden nesiller yetiştirerek, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefinden şaşmamak gerektiğinin altını çizdi.

Okulların, insanları geleceğe hazırlayan, gelecek yaşantılarına yön veren ve bu yolda belirleyici olan, topluma faydalı birer birey olmalarına katkı sunan birer eğitim yuvaları olduğunu vurgulayan Er, “Geleceğe yönelik en iyi yatırım insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırımdır. Mersin Barosu olarak biz de üzerimize düşen görevleri bu sorumluluk bilinciyle yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimine katkı sağlayacak çok büyük bir projeye imza attık. Yeni eğitim ve öğretim yılında bu çalışmalarımızı büyük bir keyif ve istekle sunmayı hedefliyoruz. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile Mersin Barosu Tiyatro Kulübü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan ve meslektaşlarımızın sahne alacağı ‘Sihirli Küre’ isimli tiyatro oyunu gösterime girecektir. Bu tiyatro oyunu çocuk istismarından korunma yönünde bilinçlenmeyi ve çocuk hakları konularını işlemektedir. Yine okullarımızda çocuklarımıza ve velilerimize bu ve buna benzer konularda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimiz ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimiz eğitimler vermeye devam edecektir.

Baromuz, sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerimize ve velilerimize katkı sunmaya devam edecektir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başta meslektaş olan velilerimize, sevgili öğrencilerimize ve tüm velilerimize, saygıdeğer öğretmenlerimize, ülkemize başarı ve hayırlar getirmesini dilerim” dedi.