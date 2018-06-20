Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Mersin Baro Başkanlığı’na yeni seçilen Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, "Atatürk ilkeleri doğrultusunda demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesi vererek; üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunacağız. Avukatlar hukuk devletinin temel taşı, yargı bağımsızlığının güvencesi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında baş aktördür. Mersin Barosu olarak, hiçbir hukuksuzluk karşısında sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

Adana ve Gaziantep Baro Başkanları ise, Yeşilboğaz’a görevinde başarılar diledi.