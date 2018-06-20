Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 09:52

Baro Başkanı Yeşilboğaz: "Avukatlar yargı bağımsızlığının temel güvencesidir"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesi vererek hukukun üstünlüğünü savunacaklarını belirterek, "Avukatlar hukuk devletinin temel taşı, yargı bağımsızlığının güvencesi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında baş aktördür" dedi.

Baro Başkanı Yeşilboğaz:

20 Haziran 2018 09:52


Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, Mersin Baro Başkanlığı’na yeni seçilen Bilgin Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, "Atatürk ilkeleri doğrultusunda demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesi vererek; üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savunacağız. Avukatlar hukuk devletinin temel taşı, yargı bağımsızlığının güvencesi, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında baş aktördür. Mersin Barosu olarak, hiçbir hukuksuzluk karşısında sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.


Adana ve Gaziantep Baro Başkanları ise, Yeşilboğaz’a görevinde başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç