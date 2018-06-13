Baro Başkanı Yeşilboğaz: "Dünyada 152 milyon çocuk işçi var"

Yeşilboğaz, ’Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, dünyada yaşları 5 ile 17 arasında olmak üzere yaklaşık 152 milyon çocuk işçi çalıştırıldığını, TUİK verilerine göre ise Türkiye’de çocuk işçi sayısının 2018 yılında 2 milyona yaklaştığını söyledi.

Yeşilboğaz, "Yaşam standartları yükseltilmediği, yoksullukla mücadele edilmediği, yetişkinlere istihdam sağlanamadığı, göç, hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmediği sürece, çocuk işçiliğinin önüne geçmek mümkün değildir. Çocuk işçiliği, geniş kapsamlı kalkınma politikaları geliştirmekle ve hayata geçirmekle mümkündür. Savaş nedeniyle dış göçle ülkemize gelen ve sayıları belli olmayan yüzbinlerce insan, çocuklarını kayıt dışı olarak çok zor şartlar altında çalıştırmaktadır” dedi.

"Türkiye’de 2 milyon çocuk işçi olarak çalışıyor"

Yapılan araştırmalara göre dünyada çalışan yaklaşık 152 milyon çocuktan 73 milyonunun tehlikeli işlerde çalıştığını kaydeden Yeşilboğaz, "Çocuk işçiler ağırlıklı olarak, yüzde 70.9’u tarım sektöründe çalışıyor. Çalışan her 5 çocuktan hemen hemen biri yani yüzde 17.1’i hizmet sektöründeyken, yüzde 11.9’u da sanayide çalışıyor. Bu çocukların yüzde 48’i 5-11 yaş, yüzde 28’i 12-14 yaş, yüzde 24’ü de 15-17 yaş aralığında. 2012’de 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 709 bine ulaştı. 2018 yılı itibariyle ülkemizde çocuk işçi sayısı yaklaşık 2 milyona ulaştı. Çalışan her 10 çocuktan 8’inin kayıt dışı olduğu bildirildi" diye konuştu.

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre ise iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçi sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Yeşilboğaz, ".2018’in ilk 5 ayında 27 çocuk, çalışırken yaşamını yitirdi. Raporda, 2013’ten itibaren tutulan veriler de yer aldı. Buna göre 2013’te 59 çocuk, 2014’te 54 çocuk, 2015’te 63 çocuk, 2016’da 56 çocuk, 2017’de 60 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Raporda, yaşamını yitiren 100 çocuğun, çalışması tamamen yasak olan 14 yaş ve altında olduğu bildirildi. Yine raporda yer alan verilere göre, çocuklardan 23’ü mülteci. Rapora göre, ölümlerin yarıdan fazlası tarım sektöründe meydana gelirken, inşaat ve metal işkollarının yanı sıra servis kazası, ezilme, boğulma ve yüksekten düşme de ölüm nedenleri arasında yer aldı” ifadesini kullandı.

Mersin Barosu Başkanlığı olarak, çocuklara hak ettikleri yaşam koşullarını sağlamanın en temel hedefleri olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Çocuk Hakları Merkezimiz ile birlikte çocuk işçiliğine ve çocuk istismarına karşı her türlü etkin mücadelemizi sürdüreceğimizi belirterek, çocuklarımızın sömürülmediği, sağlıklı, sosyal ve ekonomik yönden güçlü olarak yetişmesine imkan sağlanacağı, çocuk işçiliği ve istismarının olmadığı bir yaşam diliyorum" diye konuştu.