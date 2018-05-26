Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 17:35

Baro başkanına saldırı iddiasına tepki

Ankara’da iş mahkemesinde görülen bir davada, hakimin duruşmadaki avukatları salondan çıkarması sonrasında durumu görüşmek için odasına giren Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’a sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu iddiası tepkilere neden oldu.

Baro başkanına saldırı iddiasına tepki

26 Mayıs 2018 17:35


Ankara’da baro başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen protesto gösterisinde konuşan Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir, “Ankara Barosu Başkanına yapılan bu saldırıya tahammül etmek, kabullenmek hukuken ve vicdanen mümkün değildir. Bir hakimin, baro başkanına yapmış olduğu bu utanç verici saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mersin Barosu olarak, HSK’nın üzerine düşen görevi yapması konusunda sonuna kadar takipçi olacağız” dedi.


"Avukatın olmadığı yargı sistemi düşünülemez"


Hukuk devleti ilkesine aykırı olan bu davranışı şiddetle kınamak için Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’ın yanında olduklarını belirten Özdemir, "Avukatın olmadığı yargı sistemi düşünülemez ve avukatlık mesleğini icra eden meslektaşlarımız, en az hakim ve savcılarımız kadar önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedir. HSK’nın bu konuya duyarsız kalmayacağına, gerekeni yapacağına inanıyoruz. Saldırıya uğrayan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ve avukatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, savunma mesleğine yapılan bu tür saldırıların artık son bulmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç