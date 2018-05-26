Baro başkanına saldırı iddiasına tepki

Ankara’da baro başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen protesto gösterisinde konuşan Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir, “Ankara Barosu Başkanına yapılan bu saldırıya tahammül etmek, kabullenmek hukuken ve vicdanen mümkün değildir. Bir hakimin, baro başkanına yapmış olduğu bu utanç verici saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mersin Barosu olarak, HSK’nın üzerine düşen görevi yapması konusunda sonuna kadar takipçi olacağız” dedi.

"Avukatın olmadığı yargı sistemi düşünülemez"

Hukuk devleti ilkesine aykırı olan bu davranışı şiddetle kınamak için Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’ın yanında olduklarını belirten Özdemir, "Avukatın olmadığı yargı sistemi düşünülemez ve avukatlık mesleğini icra eden meslektaşlarımız, en az hakim ve savcılarımız kadar önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedir. HSK’nın bu konuya duyarsız kalmayacağına, gerekeni yapacağına inanıyoruz. Saldırıya uğrayan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ve avukatlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, savunma mesleğine yapılan bu tür saldırıların artık son bulmasını temenni ediyorum” diye konuştu.