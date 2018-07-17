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17 Temmuz 2018 11:09

Baro’dan çocuk haklarına karşı birlik mesajı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi’ne büyük önem verdiklerini belirterek, "Kadın hakları, çocuk hakları ve istismarı hakkında ciddi boyutta farkındalık çalışmaları yapacağız.

Baro’dan çocuk haklarına karşı birlik mesajı

17 Temmuz 2018 11:09

Bu konuda kentteki tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle ortak hareket etmeliyiz" dedi.


Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve yönetim kurulu üyeleri, Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, çocuk istismarı ve çocuk hakları konusunda iki kurum arasında yapılacak olan ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı. Engin, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte, toplumun kanayan yarası olan çocuk istismarı ve çocuk hakları konusunda ortak projelerde yer almak istediklerini belirtti.



"Her türlü görüş ve öneriye açığız"


Mersin Barosu olarak kentin gelişimine katkı sağlayacak her türlü görüşe ve öneriye açık olduklarını ifade eden Yeşilboğaz ise, "Baromuzun Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi’ne çok önem veriyoruz. Mersin Barosu olarak önümüzdeki süreçte kadın hakları, çocuk hakları ve istismarı hakkında ciddi boyutta farkındalık çalışmaları yapacağız. Kentimizin gelişimi için, kentin sorunlarına ve toplumsal sorunlara ortak çözüm üretmek amacıyla ilimizdeki tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle ortak hareket etmekten büyük mutluluk duyarız. Her türlü görüş ve öneriye açığız. Kentimize ve halkımıza el birliği ile katkı sunmaya hazırız" şeklinde konuştu.




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