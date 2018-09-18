Başarılı emniyet mensubu çocukları ödüllendirildi

Mersin'de üniversite sınavında başarı gösteren emniyet mensuplarının çocukları ödüllendirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan personelin LYS sınavında ilk 5000'e ve LGS sınavında yüzde 5'lik dilime girerek başarı gösteren çocukları, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Ödül alan öğrenciler arasında, Muhabere Elektronik Şube Müdürü Ali Yıldırım'ın, sayısalda 4 bin 524'ncü sırada yer alarak ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü kazanan oğlu Ali Berk Can Yıldırım'da yer aldı.