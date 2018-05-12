Başarılı sporculara 664 bin 950 lira ödül

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2017 yılında 13 spor branşında dünya, Avrupa, balkanlar ve Türkiye’de başarı elde eden kulüp, antrenör ve sporcuları 664 bin 950 lira ile ödüllendirerek, başarılarına ve gururlarına ortak oldu. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül törenine Başkan Kocamaz’ın yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Şaban Güneş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, dereceye giren sporcular ve antrenörler katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara her zaman destek vereceklerini söyleyen Başkan Kocamaz, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ümüzün dediği gibi, ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.’ Bu sözden ilham alarak gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere bütün toplum kesimlerine yönelik spor altyapısını güçlendiriyoruz. Sporu günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirebilmek için pek çok etkinlik düzenleyerek spor kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Başarılı sporcularımızı bu anlayışla ödüllendirerek motivasyonlarını artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 4 yıl içerisinde amatör spor kulüplerimize yönelik nakdi ve ayni desteklerimiz 2 milyon lirayı aşmış bulunmaktadır. Bugüne kadar 20 branşta yaklaşık 230 amatör spor kulübümüzü destekledik, 200’e yakın antrenörü, bin 500’den fazla sporcumuzu ödüllendirdik” dedi.

Sağlıklı, mutlu, başarılı, verimli ve kaliteli bir yaşamın anahtarı olan sporun kardeşlik kültürü geliştirdiğini belirten Kocamaz, “Spor ile insanlar aynı amaçlara yönelmeye, birlikte hareket etme duygusunu yaşamaya başlarlar. Sporun yaygın ve etkin olduğu toplumlar, güçlü ve mutludurlar. Bu bağlamda spor, sadece bir yarışma ve fiziksel üstünlük kurma aracı değil, önemli bir sosyal olgudur. İnsanı her yönüyle olgunlaştırır. Büyük önderimizin, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözleri, tam da bunu anlatmaktadır. Biz de aynı anlayışla hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mersin’de gerçekleştirdikleri sportif faaliyetlere de değinen Kocamaz, “Hayata geçirdiğimiz tüm proje ve organizasyonlar, Mersin’in hızla önemli bir spor kenti haline geldiğini göstermektedir. Amacımız Mersin’imizi sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın hatta dünyanın sayılı spor merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, kazandıkları başarılarla onurlanan ve bizleri gururlandıran sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerini ve amatör kulübümüzün fedakar yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kocamaz, atıcılık, atletizm, boks, jimnastik, güreş, esrim, tekvando, bocce, kickboks, muaythai, satranç, wushu ve özel sporcular olmak üzere 13 dalda başarı elde eden kulüp, antrenör ve sporculara ödüllerini verdi.