Başka Tuna, pazar esnafı ile bir araya geldi

Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Fuat Kalkan ve Akbelen Mahalle Muhtarı Şaban Cankatan’ın da katıldığı ziyaret sırasında pazar esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinleyen Tuna, daha sonra yine pazar esnafı tarafından hazırlanan kahvaltı programına katılarak esnafla bir araya geldi.

Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Fuat Kalkan, Toroslar ilçesinde modern kapalı semt pazarlarını hizmete açan ve her zaman pazarcı esnafının yanında olan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Başkan Tuna’da göreve geldikleri 14 yılda 11 adet modern semt pazarı ve 2 adet üretici pazarı inşa ederek Toroslar’ı Mersin’de en fazla modern semt pazarına sahip bir ilçe konumuna getirdiklerini söyledi.

Pazar esnafının daha modern ortamlarda esnaflık yapabilmeleri ve vatandaşların da daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için oluşturdukları modern kapalı semt pazarlarının sayısını daha da arttırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Tuna, “Cadde ve sokaklarda gelişigüzel kurulan semt pazarları hem şehircilik anlamında hem de günün şartlarına uygun olarak hoş bir görüntü oluşturmuyor. Bu nedenle ilçemizdeki bazı mahallelerimizde yer anlamında sıkıntımız var ama yeri müsait olan mahallelerimize semt pazarlarımızı inşa ediyoruz. Bugüne kadar 11 adet semt pazarı ve 2 adet üretici pazarı inşa ederek, halkımızın hizmetine sunduk” dedi.