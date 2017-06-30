Başkan Aktaş belediye personeli ile vedalaştı

Yakın korumasından özel kalem müdürüne, başkan yardımcılarından birim amirliklerine ve polis noktasındaki memurlara kadar herkesi çalıştıkları birimlerde ziyaret edip tek tek vedalaşan Aktaş, mesai arkadaşlarına teşekkür edip helalleşti.

Aktaş, yaklaşık 7 ay boyunca uyum içerisinde mesai yaptığı birim müdürleri ve personelle çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Aktaş’ın birimleri dolaşarak personelle yakından ilgilenmesinden büyük mutluluk duyan belediye personeli ise Aktaş’a nezaketleri nedeniyle şükranlarını sundular.