Başkan Aktaş, İstanbul saldırısını kınadı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, yeni yılın ilk saatlerinde, İstanbul’da bir eğlence mekanına düzenlenen, biri polis 39 insanın yaşamını yitirdiği, 65 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı kınadı.

İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Başkan Aktaş, “İstanbul’da bir eğlence mekanına düzenlenen terör saldırısını kınıyor, bu barbarca eylemi gerçekleştiren kişiyi ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Saldırıda yaşamını yitiren insanlara rahmet, aileleri ve sevenlerine sonsuz sabır ve başsağlığı diliyoruz. İnsanlık dışı bu saldırıda, Mersinli 21 yaşındaki genç polis memurumuz Burak Yıldız da ne yazık ki, şehit olmuştur. Kederli aileye sonsuz sabır ve metanet diliyorum. Karanlık şer odaklarının bu saldırıları, ülkemizin ve milletimizin birliğini ve beraberliğini bozamayacaktır. Bir kez daha saldırıda yaşamını yitiren insanların ailelerinin ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, kendilerine sonsuz sabırlar diliyorum” dedi.