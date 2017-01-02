Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 16:42

Başkan Aktaş, İstanbul saldırısını kınadı

Başkan Aktaş, İstanbul saldırısını kınadı

02 Ocak 2017 16:42

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, yeni yılın ilk saatlerinde, İstanbul’da bir eğlence mekanına düzenlenen, biri polis 39 insanın yaşamını yitirdiği, 65 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı kınadı.
İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Başkan Aktaş, “İstanbul’da bir eğlence mekanına düzenlenen terör saldırısını kınıyor, bu barbarca eylemi gerçekleştiren kişiyi ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Saldırıda yaşamını yitiren insanlara rahmet, aileleri ve sevenlerine sonsuz sabır ve başsağlığı diliyoruz. İnsanlık dışı bu saldırıda, Mersinli 21 yaşındaki genç polis memurumuz Burak Yıldız da ne yazık ki, şehit olmuştur. Kederli aileye sonsuz sabır ve metanet diliyorum. Karanlık şer odaklarının bu saldırıları, ülkemizin ve milletimizin birliğini ve beraberliğini bozamayacaktır. Bir kez daha saldırıda yaşamını yitiren insanların ailelerinin ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, kendilerine sonsuz sabırlar diliyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
12
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç