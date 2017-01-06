Başkan Aktaş, İzmir saldırısını kınadı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, dün İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısını kınayarak, bu saldırıların halkı birbirine daha da kenetlediğini kaydetti.

Başkan Aktaş, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bombalı ve silahlı terör eylemini fark eden emniyet güçlerinin daha vahim sonuçları canları pahasına engellediğini vurgulayarak, kahraman şehitlere Allah’tan rahmet, yakınları ve tüm Türkiye’ye de başsağlığı diledi. Adliye önünde görevli Polis Memuru Fethi Sekin’in teröristlerin hain planlarını erkenden fark ettiğini belirten Aktaş, “Kahraman polisimizin dikkati sayesinde İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırı önlenmiş, şehidimiz canı pahasına daha vahim sonuçlar doğurabilecek eylemi engellemiştir. Ne yazık ki, saldırı neticesinde kendisini siper eden polisimiz ve bir adliye çalışanı olmak üzere 2 şehidimiz vardır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum. Bu menfur saldırıları gerçekleştiren maşalar ve onların işbirlikçileri hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Aksine bu saldırılar, birbirimize daha da kenetlenmemize neden olmaktadır” dedi.

Türkiye’nin son dönemde farklı terör örgütleriyle aynı anda mücadele ettiğinin de altını çizen Aktaş, “Devletimizin bu terör örgütleriyle mücadelesi, hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde kesintisiz devam etmektedir. Ülkemizin bölünmesini, insanlarımızın kutuplaşmasını isteyen şer odakları, devletimizin kararlılığı, milletimizin birlik ve beraberliği karşısında tükenme noktasına gelmiştir. Son dönemde artan terör eylemleri, bu tükenmişliğin son çırpınışlarıdır. Sadece güvenlik güçlerini değil, aynı zamanda sivil vatandaşları da hedef alan bu terör saldırılarını bir kez daha en sert biçimde kınıyor, şehitlerimizin ailelerine sabırlar ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.