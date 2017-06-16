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16 Haziran 2017 13:16

Başkan Aktaş veda etti

Samsun’un Atakum ilçesine atanan Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, düzenlediği iftar yemeği ile Mersin’e veda etti.

Başkan Aktaş veda etti

16 Haziran 2017 13:16


Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen iftar programında konuşan Aktaş, belediye ve kaymakamlık çalışanları için planladıkları iftar programının, hafta içerisinde gelişen görev değişikliği ile veda yemeğine dönüştüğünü söyledi.


Akdeniz ilçesi kaymakamlığı ve belediye başkanlık görevine 6 ay önce başladığını ve meslek hayatında en kısa çalışma süresinin Akdeniz ilçesinde gerçekleştiğini dile getiren Aktaş, "Ama bu kısa süre içinde çalışma arkadaşlarım ile birlikte hizmet veremez hale gelmiş bir belediyeyi, Allah’ın izniyle vatandaşlara yönelik hizmet eder noktaya getirdik" dedi.


Bu kısa zaman içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ve en önemli projelerden biri olan kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını kaydeden Aktaş, "İlgili birimlerimiz Adanalıoğlu’nda kıyı kenar çizgisine aykırı olarak inşa edilmiş yapıların, barakaların yıkımını gerçekleştirilecek. Yapılan bu yanlış uygulamaları elimizden geldiği kadar temizlemeye çalıştık ve belediyeyi hizmet edilebilir noktaya getirdik. Şu anda insanlar sokaklarda rahat bir şekilde gezebiliyor ve en önemlisi belediyeye gelip derdini rahatlıkla anlatabiliyor. Belediye bünyesinde başlattığımız projelerimiz var. Proje ve çalışmalarımızı sık sık basın ve kamuoyu ile paylaştık. Bu projelerimiz ve çalışmalarımız arkadaşlarımız tarafından devam ettirilecektir. Kısacası Mersin’den yakında ayrılıyorum, inşallah her şey gönlünüzce olur. Allah’a emanet olun” diye konuştu.




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