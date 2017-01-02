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02 Ocak 2017 16:35

Başkan Aşut, Mersin’in Kurtuluş Günü’nü kutladı

Başkan Aşut, Mersin’in Kurtuluş Günü’nü kutladı

02 Ocak 2017 16:35

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersinlilerin 95 yıl önce kurtuluş için verdikleri mücadeleyi bugün de ekonomik ve sosyal gelişme için ortaya koyduklarını belirterek, Mersin’in Kurtuluş Günü’nü kutladı.
Başkan Aşut, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, Birinci Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinin en önemli cephelerinden birisi olan Güney Cephesi’nin en hayati bölgesinin Mersin olduğunu ifade eden Aşut, Mersin’in gerek ülke gerekse bölgesinin işgalden kurtulması sürecinde gösterdiği kahramanlığın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Aşut, “Türk ulusunun tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığı için verdiği mücadelenin adıdır Kurtuluş Savaşı. 3 Ocak ise Mersin olarak düşman işgalinden kurtuluşumuzun tarihidir. Mersinliler olarak, kurtuluş günümüz, şenliklerimiz ve yaptığımız çalışmalar kurtuluştan bu yana süregelen birlik ve beraberlik buluşmalarımızdır. Bize bırakılan bu cennet vatanın ve bağımsızlık gibi en yüce değerin bilinmesi ve korunması ruhunu paylaşmanın adıdır. Mersinliler 95 yıl önce tüm kent olarak nasıl kurtuluş için mücadele ettiyse bugün de 3 Ocak’ın ortaya koyduğu ve bize hatırlattığı aynı yüksek ruhla kentimizin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi için ortak amaç etrafında buluşmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ diyerek, ortak amacımızı özetlemiştir. Mersinli olmak sadece somut bir kavramla değil, gönül bağıyla kentimiz için üretmektir. 95 yıl önce bağımsızlık yolunda mücadele eden Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyor ve bizlere bugünü hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.



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