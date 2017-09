Pilot okullarımızda öğrenciler üreterek öğreniyor. Mesai saatleri yetmez, bu okullar ve tüm meslek liseleri 24 saat ışıkları yanan mekanlar olmak zorundadır" dedi.

Eğitim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aşut, Eylül ayı itibariyle yeni eğitim ve öğretim yılının başladığını kaydetti. MTSO olarak sıcak yaz aylarında bile eğitim meselesine arama vermediklerini, eğitim projelerini bekletmediklerini kaydeden Aşut, "Odamızın normalde devam eden rutin tüm eğitimleri yazın da devam etti. Sektörel eğitimlerden başarı ile devam eden Kobi Akademi ve Sanayi Akademi projelerimize kadar eğitim işlerimiz aksamadı. Bu anlamda MTSO olarak en çok önem verdiğimiz mesleki eğitim projelerimiz yaz aylarında da hızla devam etti. İşte bu projelerden birsi de MTSO ve Mersin-Tarsus OSB ile iş birliği içinde yürütülen, Organize Sanayi Bölgemizin içinde yer alan Özel Şişe Cam Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi bünyesinde uygulanan ve meslek lisesinde okumayan tüm öğrencilerin katılabildiği, ilk kez üretimle tanıştığı mesleki yaz kampı eğitimleri belki de yaz aylarının en etkin eğitim projesi oldu" diye konuştu.

"Dünya artık düz lise kavramını bırakıyor"

Dünyada artık ülkelerin düz lise kavramını bıraktığını vurgulayan Aşut, "Her lise öğrencisi artık bir meslek sahibi olarak mezun olmalıdır. Ne yazık ki, ülkemizde bir düz lise öğrencisi üniversiteyi kazanamazsa potansiyel vasıfsız bir işsizdir. Çünkü düz liselerde hayata dair bir eğitim yok. Aslında tüm düz liseler bir mesleki lise mantığı ile yazılımdan tasarıma, robotik teknolojilerden bilişimin her alanına kadar bu konuları müfredata daha çok almak ve mezun olan öğrencilerini hayata hazırlamak durumundadırlar. Birkaç bölüm hariç üniversiteler bir meslek kazandırma yeri değildir. Meslek kazandırma işini lisede iken halletmek zorundayız. İşte yazın gerçekleştirdiğimiz bu mesleki eğitim projesi düz lise öğrencilerinin üretime aşina olması ve gerçek hayatı tanıması anlamında çok önemliydi. Öte yandan, her zaman söylediğim bir şey var. Almanya gibi mesleki eğitimin uzmanlıkla verildiği yerlerde meslek liseleri 24 saat çalışan ve ışıkları sönmeyen yerlerdir. Ülkemizde bu okullar belli saatlerde atıl durumdadır ve milyarlarca yatırım öylece beklemektedir. Bu atölyeler düz lise öğrencilerinin de kullanımına ve eğitimine açılmalıdır. Amaç her gencimizin ara eleman olması değildir, amaç her öğrencinin, meslek lisesi dışındaki her öğrencinin üretimi tanıması, üretime aşina olması ve gerçek ekonominin neler beklediğini şimdiden anlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Dünyanın yeni bir imalat devriminden geçtiğinin altını çizen Aşut, "Endüstri 4.0 tüm meslekleri değiştiriyor. Artık klasik eğitimler ve geleneksel dört duvar sınıf sistemi yerini atölyelere bırakıyor. Gençler hayata atölyelerde hazırlanıyor. Geleceğin sınıfları Artık ’maker space’ tarzı atölyeler olacaktır. Yani daha çok uygulama, daha çok üreterek öğrenme mantığı. Özel okullar bu mantıkla büyük paralar harcayarak “’maker space’ atölyeleri kurarak farklılık yaratmak ve öğrencileri çekmek isterken, zaten gerçek birer maker space olan meslek liselerimizin atıl kalması kabul edilemez. Meslek liselerimiz birer maker spacedir ve hem meslek lisesi öğrencilerine, hem de düz lise öğrencilerine 24 saat açılmalıdır. Bu atölyeler 24 saat çalışmalıdır" şeklinde konuştu.

"Meslek liseleri 24 saat çalışan yerler olmalıdır"

Amaçlarının Mersin’deki tüm meslek liselerinin niteliğini artırmak olduğuna dikkat çeken Aşut, "Bu amaçla bazı meslek liselerini pilot olarak seçtik. MTSO Kadri Şaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde başlattığımız müfredata ek İngilizce desteği sonuçlarını verdi. Başarılı öğrencileri yurt dışına eğitime gönderdik ve ödüllendirdik. Bugün artık bu lisemiz uluslararası projeler yazıyor ve kazanıyorlar. Organize Sanayi Bölgemizde bulunan meslek lisemiz tam bir ’maker space’ gibi çalışıyor ve endüstri 4.0’ın temeli olan yazılım, tasarım, 3-D üretimle, robotik teknolojilerle gerçek bir üretim merkezi gibi çalışıyor. Öğrenciler üreterek öğreniyor. Mesai saatleri yetmez, bu okullar, tüm meslek liseleri 24 saat ışıkları yanan mekanlar olmak zorundadır. Üreten bir ülke olmak dışında bir yolumuz yok. Eğer üreten bir ülke olacaksak eğitim ve üretimi birleştirmek ve bunu toplumun her kesimine yaymak zorundayız. Milyonlarca lira alt yapısı olan meslek liselerimiz atıl kalmamalıdır. Küçük revizyonlarla, özellikle eğiticilerin eğitimi ile tüm bu atölyeler endüstri 4.0 atölyelerine dönüşebilir. Her şeye sıfırdan başlamaya gerek yok. Meslek liselerinde zaten payanda olarak kullanılacak bir temel var" dedi.

30-40 yıl önce meslek liselerinin çok popüler okullar olduğunu ifade eden Aşut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tercih edilen yerlerdi. Sonra prestiji yok edildi. Tercih edilmeyen yererle dönüştü. Endüstri 4.0 bu gün meslek liselerini tekrar önemli hale getirdi. Özellikle MTSO olarak son 7-8 yıldır mesleki eğitme verdiğimizi destek ve yarattığımız vizyonla özellikle destek verdiğimiz meslek liseleri kentin tercih edilen okulları arasına girdi. Bugün meslek liseleri birer “Maker Space” haline geldikçe daha çok tercih edilen okullar olacaktır. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak son yıllarda bu vizyonu oluşturma, farkındalık yaratma, bu yeni eğitim ve üretim akımlarını gündeme getirme anlamında büyük işler yaptık. Bugün Kod yazma dersleri milli eğitim müfredatına girdiyse, bugün Mersin’de okullar maker space atölyesi açma yarışına girdiyse, bugün Mersin Endüstri 4.0’ı konuşuyorsa bunun altında MTSO’nun vizyonu ve çalışmaları vardır. MTSO bu konuda ülkenin öncü odası olmaya devam edecektir."