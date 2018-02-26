Başkan Aşut: "Teknoloji dünyanın merkezine oturdu"

Başkan Aşut, MTSO 9 No’lu Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi Meclis üyeleri ile birlikte Mersin Teknopark’ı ziyaret etti. Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz ve firma yetkililerinin ev sahipliğindeki görüşmede yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların talepleri dinlendi. Yazılım sektörünün, teknolojinin dünyanın merkezine oturduğunu, her sektörün odak noktasına teknolojiyi almaya başladığını söyleyen Aşut, odanın bu alanda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. 22 ülkeden 300’e yakın odanın üye olduğu Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nde (ASCAME) MTSO’nun çeşitli komisyonlarda başkanlık görevi yürüttüğünü hatırlatan Aşut, yeni vizyon doğrultusunda ICT ve İnovasyon Komisyonu Başkanlığına aday olduklarını ve tüm üyelerin oyu ile başkanlık görevini Avrupa’dan aldıklarını anlattı. “Arkadaşlarımın talebi üzerine bu göreve talip olurken sizlerin çalışmalarına güvendim. Teknopark bu sektördeki en büyük sermayemiz” diyen Aşut, MTSO ekibine ve komite üyelerine böyle bir motivasyonu verdiği için Teknopark firmalarına teşekkür etti. Daha önce 9 No’lu Komite üyelerinin Teknopark firmaları ile bir araya gelip talepleri dinlediğini ve raporunu MTSO Yönetimi’ne sunduğunu ifade eden Aşut, "Bu talepler değerlendirildi, üzerinde çalışıldı. Alınan en önemli sonuç bildiğiniz üzere yazılım sektörüne sanayi sicil belgesi verilmesi konusunun çözüme kavuşturulması. Bir diğer talebiniz görünürlüğünüzün artırılması, alternatif pazarlara açılımınız noktasında destek verilmesiydi. Bu konuda Avrupa İşletmeler Ağı adı altındaki yapımızdan aktif olarak yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuda bire bir ziyaretler gerçekleştirilip konunun detayları size anlatılacak. Ancak şu kadarını söyleyebilirim, bu ağ yaklaşık 60 ülkede 1500 noktayı kapsıyor. Her bir nokta bizim gibi 10-20 bin üyesi bulunan Oda anlamına geliyor. Bu nedenle tedarik etmek istediğiniz ürüne bu büyük ağ üzerinden ulaşabileceğiniz gibi ürününüzü satabilir, kurmak istediğiniz işbirliklerini bu ağ üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik bu işlemler için hiç bir ücret ödemiyorsunuz. Aynı zamanda MTSO Haber Gazetemiz üzerinden yapılacak haberlerinizle şehir içi ve dışına çalışmalarınızı anlatabilirsiniz. MTSO’nun imkanlarından daha fazla yararlanmalısınız. 9 No’lu Komitemiz ile temaslarınızı artırınız" dedi.

Yerli malı ve sanayi sicil belgesi konusunun detaylarına da değinen Aşut, yeni düzenlemeden yararlanabilmek için firmaların NACE kodunun 62.01 olması gerektiğini hatırlatıp, 1 Temmuz 2018’e kadar gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Mevcut durumda bu NACE koduna kayıtlı 24’ü teknopark firması olmak üzere toplam 63 MTSO üyesi bulunduğunu bildiren Aşut, bu sayının artırılması gerektiğini belirtti. MTSO’nun teknolojiye yönelik çalışmalarına da değinen Aşut, Teknopark yakınında kurulması planlanan Teknoloji Kampusu yatırımının detayları hakkında bilgi verdi. Aşut, “Bu kampus ürünlerinizin ticarileşebileceği, prototip üretim yapabileceğiniz, ortak kullanım atölyelerinin bulunduğu bir uygulama merkezi olacak. Aynı zamanda içinde yer alacak teknoloji koleji ile talep edeceğiniz insan kaynağı yetiştirilecek” diye konuştu.

Durmaz: “Odanın destekleri önemli”

Sanayi sicil belgesi sorununu geçmiş yıllarda çok kez dillendirdiklerini, bakanlıklarla temas kurduklarını ancak bireysel mücadelelerinden hiçbir sonuç alamadıklarını kaydeden Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz, komite üyeleri aracılığıyla sorunun MTSO tarafından sahiplenilmesiyle birlikte hedeflerine ulaştıklarını dile getirdi. Odaların sonuç odaklı çalışmalarının sektörler adına büyük önem taşıdığını belirten Durmaz, "Daha öncesinde de yaptığımız görüşmelerde MTSO 9 No’lu Komite üyeleriyle birlikte dirsek temasımızı artırma kararı almıştık. Birlikte komisyon kurarak yazılım sektörünün kısa ve orta vadeli yol haritasını oluşturabiliriz. Aynı zamanda kentimizdeki Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölge gibi ekonomik odaklarda firmalarımızın, ürünlerimizin tanıtımına yönelik ortak çalışmalar yürütebiliriz. Uluslararası toplantılara ya da teknoloji temelli fuarlara birlikte katılım sağlayabiliriz. Yerli ürünlerimizin kullanımının artırılması çok önemli. Aynı zamanda yerli ürün adedinin artması da aynı öneme sahip. Bu nedenle Oda’nın geçmiş yıllarda yaptığı Melek Yatırımcı konusunu geliştirip girişimci sayımızı artıralım" ifadelerini kullandı.

MTSO 9 No’lu Komite Meclis üyesi Murat Yüksekbaş, önümüzdeki süreçte önceliklerinin Teknopark firmaları ile diyalogu artırmak olacağını, tek tek ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi. El birliği ile hareket edilmesiyle Mersin’in teknoloji odaklı bir kent haline dönüşebileceğini kaydeden Yüksekbaş, yalnızca Türkiye’nin değil Ortadoğu’nun teknoloji üretim merkezi olabileceklerine değindi. ASCAME ICT ve İnovasyon Komisyonu Başkanlığı ile birlikte MTSO’nun teknoloji alanında büyük bir sorumluluk üstlendiğine değinen Yüksekbaş, “Mersin için benim en yakın gördüğüm sektör teknoloji. Burası bir teknoloji ve yatırım kenti olabilir. Hindistan’ın yazılım ihracatı 85 milyar dolara ulaşmışken Türkiye’nin 1 milyar dolar seviyesinde. Yeni hukuki düzenlemeler ve bizlerin gayretleriyle bu rakamları üst noktalara taşımak elimizde" şeklinde konuştu.