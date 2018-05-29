Dolar ve eurodaki yükseliş yatırımları doğrudan etkiliyor" dedi.

Başkan Beller, sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunarak önümüzdeki süreçte yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. 32 No’lu Meslek Komitesi’nin yatırım malzemesi üreten ve yatırım ürünlerini pazarlayan firmalardan oluştuğunu kaydeden Beller, bu grubun son dönemlerde yaşadığı en ciddi sorun olarak döviz kurlarındaki artışı gösterdi. Yatırım malzemelerinin büyük ölçüde dolar ve euroya endeksli olduğunu hatırlatan Beller, “Bu nedenle malzemelerin fiyatları her gün değişiyor. Geriye dönüp altı aylık sürece baktığımızda bugüne kadar fiyatların yaklaşık yüzde 50 arttığını görüyoruz. Fiyat değişkenliğinin bu denli yüksek olduğu bir dönemde ise yatarım kararı alabilmek gerçekten zor gözüküyor. Zira yatırımın kaça tamamlanacağını kestirebilmek mümkün olmuyor. Bu nedenle yatırım ürünleri imal eden ve satan firmaların iş hacmi gün geçtikçe daralıyor, cirolar azalıyor. Cirolar fiyat artışı nedeniyle geçen yılla başa baş gitse de kilo bazında bakıldığında satılan ürünlerin büyük ölçüde düştüğü görülüyor" dedi.

"İhracata ağırlık verilmeli"

Sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ve bu süreci en az hasarla atlatabilmek adına iç pazarın yanı sıra mutlaka ihracata da yönelmek gerektiğini vurgulayan Beller, ihracat için özellikle yatırım ortamının iyi olduğu ülkelerin tercih edilebileceğini vurguladı. Bu alanda faaliyet gösteren birçok firmanın daha önce ihracat yapmadığını hatırlatarak bu nedenle müşteri bulmakta zorlanabileceğine değinen Beller, "Bu noktada komite olarak üyelerimizin Odamızın Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi’nden (TBİM) daha fazla yararlanması adına çalışmalar yürüteceğiz. Odamız bünyesinde hizmet veren TBİM ile firmalarımız rakiplerinin müşterilerine ne sattığını, kime sattığını, ham maddeyi kimden aldığını görebiliyor. Bu merkezde rakip analizleri yapabiliyor. Hedef pazar raporları alınabiliyor. Üretilen ürüne ilişkin uluslararası alanda uygulanan kotalara, açık ve sonuçlanan ihale bilgilerine ulaşılabileceği gibi birebir dış ticaret danışmanlığı ve eğitimi de alabiliyor. Nokta atışı ihracat adına bu hizmetten daha fazla yararlanılmasının önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"Endüstri 4.0’a ağırlık verilmesi gerekir"

Sektör adına bir diğer önemli konunun tüm dünyanın hemen her sektörde evrildiği endüstri 4.0 olduğunu anlatan Beller, bu geçişe en yakın grubun 32 No’lu komite üyeleri olduğunu söyledi. Robot kullanımına en yatkın grup olarak 32 No’lu komiteyi gösteren Beller, “Grubumuz dijitalleşme oranı yüksek bir grup. Bu nedenle bu dönüşüme başlayacağı düşünülen öncelikli sektörler arasında yer alıyor. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) 1990’lı yıllardan bu yana Mersin’de başarılı işler yapmış, eğitim organizasyonlarını üstlenmiş, kalkınma ajansları katkıları ile çalışanlarımızın yurt içi ve yurt dışı eğitimlerini üstlenmiş bir vakıftır. TOSYÖV, girişimcileri destekleyen, kendi çalışmalarıyla onlara örnek olan işletmelerden oluşan bir Vakıf, Odamız ile birlikte hareket edilmesi halinde girişimcilere yönelik güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum. Özellikle daha ileri adımlar atılabilmesi adına görev süreleri boyunca firmaların endüstri 4.0 dönüşümüne ağırlık vermesi gerekir" şeklinde konuştu.