Başkan Can: “336 bin insanın belediye başkanıyım”

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, hiçbir mahalle ve köyü birbirinden ayırt etmediklerini belirterek, "Biz 336 bin insanımızın belediyesiyiz ve Şevket Can'da 336 bin insanımızın belediye başkanıdır. Biz dini, dili, ırkı, memleketi, partisi ne olursa olsun Allah rızası için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu memleket bizim, bu şehir bizim" dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından Fahrettinpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı saha, 8 iş yeri ve düğün alanı projesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Belediye Başkanı Şevket Can, 44'üncü açılışı yapmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Şehirde yaşayan hiçbir vatandaşa ayrım yapmadıklarını, ötekileştirmediklerini ifade eden Başkan Can, “Fahrettinpaşa Mahallemizde yoğunluk 0.8, biz bu yoğunluğu yüzde 50 arttırdık ve 1.2'ye çıkardık. Şu anda okulun arkasında bulunan Günaştılar'ın bahçesinde arkadaşlarımız imar çalışmasını başlattı. Rabbim nasip ederse, ikinci dönem kazanırsam buraya müteahhitler girmezse Tarsus Belediyesi olarak kentsel dönüşümü burada başlatacağım. Fahrettinpaşa ile Kavaklı'yı bağlayacak olan köprüde kamulaştırma gerekiyordu. Biz 2 katlı evin kamulaştırmasını yaptık ve dosyayı Büyükşehir Belediyesine teslim ettik. Aynı şekilde Tozkoparan ve Fevziçakmak köprüsünü birbirine bağlayan köprünün yapılması için 20 tane evin kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Devlet Su İşlerinden onayımızı aldık. Projeyi çizdirdik. Dosyayı Büyükşehir belediyemize verdik" diye konuştu.

"Herkesi evlendireceğim"

Tarsus'ta herkesi evlendireceğini söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, ‘'Tarsus'ta evlenmeyen kimse kalmayacak. Şu anda Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde çevre düzenlemesi duvarını çekmeye başladık. Konteynerlerimiz indi. İnşallah Kasım ayının ilk haftasında 472 konutumuzun ön kayıt üye kaydına başlayacağız. Ayrım yapmadan ayırmadan bu toplu konut projemizi de tamamlamayı rabbim bizlere nasip etsin'' ifadesini kullandı.

Hizmetle ilgili bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Başkan Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tarsus Belediyesi'nde 21 yıllık hizmetim var. 2005 yılında fen müdürüydüm. Bu caddelerde bu sokaklarda gezdik. Buralarda altyapıyı yapmak çok zordu. Bu mahallenin zemini kayalık. Bu mahallenin zemini sert. Diğer mahallelerden daha zor çalışmak. Bu taşları bu kayalıkları kırarak çalıştık. Çok şükür Fahrettinpaşa Mahallesi daha nezih bir ortama geldi. Biz ayrım yapmadan ötekileştirmeden çalıştık. Hiçbir mahallemizi ve köyümüzü birbirinden ayırt etmedik. Biz 336 bin insanımızın belediyesiyiz ve Şevket Can'da 336 bin insanımızın belediye başkanıdır. Biz dini, dili, ırkı, memleketi, partisi ne olursa olsun Allah rızası için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu memleket bizim, bu şehir bizim. Biz aynı şehrin suyunu içiyor, havasını tenefüs ediyoruz. Aynı bayrağın altında hep birlikte yaşayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlerin görevi sadece park yapmak yol yapmak değil. Bu gençler bu çocuklar bizim. Bu şehirde yaşayan bütün insanlarımızın burnunun kanaması için çalışıyoruz.”

Yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından halı saha, iş yerleri ve düğün salonu alanı halkın hizmetine sunuldu.