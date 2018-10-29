Başkan Can: “Ayrım yapmadan hizmet üretiyoruz"

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Akgedik Mahallesi'nde yaptırılan sosyal tesisler düzenlenen törenle açıldı.

Atıl vaziyette olan köy okulu bahçesinde belediye tarafından sosyal tesis haline getirildi. Muhtar odası, berber odası, çay bahçesi, okuma salonu, düğün salonu, çocuklar için park ve fitness alanı yapılarak mahallelinin hizmetine sunuldu.

Törende, 45'inci açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, mahallelere hizmet verirken hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını, ayırmadıklarını söyledi. Gündüz yorulmadan, gece uyumadan bütün hemşehrilerine eşit bir şekilde hizmet ettiğini belirten Can, "Büyükşehir yasasıyla birlikte Tarsus Belediyesi daha önceden 45 mahalleye hizmet ediyordu. Yeni yasayla birlikte köylerimiz, Tarsus Belediyemizin birer mahallesi haline dönüştü. 5 beldemiz kapandı ve Tarsus Belediyesi'nin birer mahallesi haline dönüştü. Tarsus Belediyesi 2014 öncesi 45 mahalleye hizmet verirken 2014 seçimlerinden sonra Tarsus Belediyesi 179 mahalleye hizmet vermeye başladı. Yüzde 60 gelirimizin ve yetkimizin azalmasına rağmen 45 mahalleden 179 mahalleye çıkmamıza rağmen gündüz yorulmadan, gece uyumadan bütün hemşerilerimize eşit bir şekilde hizmet ediyoruz ve hizmet etmenin mutluluğunu mesai arkadaşlarımla birlikte yaşıyoruz'' dedi.

Üretken belediyecilik anlayışla çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, ‘'Biz güneş enerjisinden elektrik üreten, üretken belediyeyiz. Pazaryeri çatılarımıza üç buçuk Megavatlık lisansımızı aldık. Şubat ayından itibaren elektrik üretmeye başladık. 1 yılda 4 milyonluk elektrik üreten belediye Tarsus Belediyesi'dir'' şeklinde konuştu.

"Berdan Projemizi Kasım'da açıyoruz"

Berdan projesinin bitme aşamasına geldiğini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, ‘'Maliyeti 20 milyon. İnşallah Kasım ayının ilk haftasında Çukurova'nın gerdanlığı olacak Berdan projemizin 1. Etabını Lunaparkla birlikte hep beraber açılışını yapacağız'' dedi.

Mega projelerden olan Gösteri Merkezinde sona gelindiğini ifade eden Can, ‘'Maliyeti 15 milyon lira olan Kırklarsırtı Mahallemizde bulunan 15 bin kişilik gösteri merkezini de Kasım ayı içerisinde açılışını hep birlikte yapacağız'' şeklinde konuştu.

Tarsus'un 129 köyüne ve 45 mahallesine ayrım yapmadan hizmet ettiği için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür eden Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise, hemşehrilerinden Belediye Başkanı Şevket Can'a ve hizmetlerine sahip çıkmalarını istedi.

Konuşmalardan sonra okunan dua ve kesilen kurdeleden sonra Akgedik Sosyal Tesislerin açılışı gerçekleşti.