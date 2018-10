Başkan Can: "Birinci önceliğimiz huzur ve kardeşliğimizin devamı"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Tarsusumuzun birinci önceliği huzur ve kardeşliğimizin devam etmesidir" dedi.

Başkan Can, Özbek Mahallesi'nde hizmet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. "Köylerimiz şehirleşecek, şehrimiz güzelleşecek" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Can, göreve geldikleri günden bu yana büyük işler başardıklarını söyledi. Başkan Can, “Büyükşehir Yasasından önce Tarsus'ta 45 tane mahalleye hizmet götürüyorduk, yeni yasayla birlikte yetkimiz ve gelirimiz yüzde 60 miktarında azalmasına rağmen sorumluluk alanımız daha önce 45 mahalle iken şu anda 179 mahalleye Tarsus Belediyesi olarak bizler hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar 75 tane köyümüzün parke veya yol çalışmasını bitirdik, 105 köyümüzde park çalışması bitti. Berdan projemiz, Çukurova'nın gerdanlığı olmaya talip. Etap etap yaparak, Adana Mersin yolundan başlayıp baraj yoluna kadar Berdan projemizi devam ettireceğiz. Tarsus Belediyesi Türkiye'de üretken belediye ve ödüllü belediye ünvanına sahip. Pazar yeri çatılarına güneş panelleri yerleştirerek 20 milyonluk projemizin ihalesini yaptık ve güneş panellerinden şubat ayından itibaren belediyemiz elektrik üretmeye başladı. İnşallah Rabbimin izniyle sizlerin duası ve desteğiyle 1 yılda 4 milyonluk belediyemiz elektrik üretecektir. Bunun yanında ‘şehitlerimiz namusumuzdur, gazilerimiz onurumuzdur' düşüncesiyle şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek maksadıyla belediyemiz meclis üyelerimizle almış olduğumuz karar ile Tarsus'taki 73 şehit ailesine ücretsiz konut veren Türkiye'de tek belediye olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bunun yanında hükümet konağımızın karşısında bulunan çarşıyı Tarihi Ticaret Merkezi olarak nitelendiriyoruz. Yaklaşık 10 milyon para harcayarak hiçbir esnafımızdan 1 lira para almadan çarşımızı da güzelleştiriyoruz” dedi.

Tarsus'un kirvesi olduklarını belirten Başkan Can, şöyle devam etti:

“Geçen yıl bizlere müracaat eden bütün çocuklarımızın kirvesi olmuştuk, Tarsus Belediye Başkanı olarak. Geçen yıl 608 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. Bu yıl 1750 çocuğumuzun sünnetini yaptık, erkekliğe ilk adımını attırdık ve kirvesi de Tarsus Belediye Başkanı olarak Şevket Can oldu. İnşallah Rabbimin izniyle de önümüzdeki sene de bu sünnet merasimine devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim Tarsus'umuzda şuan da proje olarak çalışmasını yürüttüğüm inşallah kasım ayında da üye kaydına başlayacağım bir toplu konut projemiz var. Daha önceki toplantılarımızda şunu belirtmiştim. Toki den daha ucuz ve konforlu konut yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağım. Ayrıca Tarsus'umuzda ev'lenmeyen kimse kalmayacak, Tarsus ta herkesi evlendireceğim düşüncesiyle inşallah kasım ayında yaklaşık 500 konutluk projemizin üye kaydına başlayıp 2 yıl içerisinde bu konutları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağım. Bu ev projesi devam edecek ilerleyen yıllarda. Bunun yanında kıymetli hemşerilerim gerçekten biz yerel yönetim olarak mesai arkadaşlarımızla birlikte ayrım yapmadan ayırmadan, ötekileştirmeden bütün hemşerilerimizi kucaklayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz şehrimizde 336 bin vatandaşımız yaşamakta. Hiçbir hemşerimizi birbirinden ayırt etmeden hiçbir köyümüzü diğer köylerimizden ayırt etmeden, mahallelerimizi diğer mahallelerimizden ayırt etmeden eşit bir şekilde hizmet götürdük. Biz şunun bilincindeyiz, Rabbime binlerce şükürler olsun. Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım Allah nasip ederse yaşayacağım şehre bana hizmet etme imkanı verdiği için binlerce kere şükürler olsun diyorum. Ben değil biz olarak hareket ediyoruz. Tarsus'umuzun birinci önceliği huzurumuz ve kardeşliğimizin devam etmesidir. Tarsus'umuzda biz yerel yönetim olarak huzurumuz ve kardeşliğimizin devam etmesi üzerine projelerimizi geliştirdik ve bu projelerimizi bir bir faaliyete geçiriyoruz. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var, aynı şehrin suyunu içip aynı şehrin havasını teneffüs ediyoruz. Dün de birlikte yaşadık bugün de birlikte yaşayacağız Rabbimin izniyle yarın da hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Başkan Can, program sonunda Özbek Mahallesi'ndeki vatandaşlarla birlikte halay çekti.