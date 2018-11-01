Başkan Can: "Birinci önceliğimiz şehrimizde huzurumuzun devam etmesidir"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Bizim birinci önceliğimiz şehrimizde huzurumuzun ve kardeşliğimizin devam etmesidir" dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından Yeşiltepe Mahallesi Yeşilkuyu mevkisinde yapımı tamamlanan Yeşiltepe Mahallesi Hakkı Ender Taziye Evi hizmete açıldı.

Törende konuşan Başkan Can, Yeşiltepe Mahallesini ziyaretinde bir vatandaşın buraya bir taziye evi talep ettiğini hatırlatarak, "Belediyemize ait olan 1000 metrekarelik yeri gösterdiler. Değerlendirdik. Hakkı Ender amcamızı eskilerden tanıyorduk. Geçen hafta da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Açılışla birlikte ismi de gelince ailesinden de izin alarak, Hakkı amcamızın ismini taziye evimize verdik. Hakkı amcamızın ismini ölümsüzleştirdik. Aynı zamanda eskiden belediye binasını restorasyon yaparak, muhtar odası, gençlerimiz için kütüphane ve bilgisayar odası, hanımlarımıza dikiş nakış kursu ve altı da taziye evi olarak bir veya iki ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Yerel yönetimler olarak ayırmadan ayrım yapmadan ötekileştirmeden, dili, dini, ırkı, milleti, partisi ne olursa olsun Allah'ın rızasını kazanmak için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini ifade eden Başkan Can, "Mahallelerimizin önceliklerini belirledik ve ona göre çalışmaya başladık. Mahalle muhtarlarımız istek ve önerileri bize getirdiği sürece bizler sorunlara çözüm üretmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Bu dünya imtihan dünyası Rabbim imtihanımızı kazananlardan eylesin. 336 bin insanımızın belediye başkanı olarak bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bizim birinci önceliğimiz şehrimizde huzurumuzun ve kardeşliğimizin devam etmesidir, vatanımızın bölünmemesidir, bayrağımızın inmemesidir, peygamberimizin ve ehlibeytin yolundan gitmektir, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak mücadele etmektir. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun'' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tarsus Belediyesi Yeşiltepe Hakkı Ender Taziye evi kesilen kurban ve yapılan dualarla hizmete açıldı.