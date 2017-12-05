Başkan Can: “Biz seçime değil, hizmete yatırım yapıyoruz”

Tarsus Belediye Meclisi, Başkan Can başkanlığında toplandı. Mecliste, Şehitlertepesi Mahallesi’ndeki Yaşam Boyu Spor Merkezine Veyis Kemal Erdem Yaşam Boyu Spor Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Yaşam Boyu Spor Merkezine Selçuk Togo Yaşam Boyu Spor Merkezi, Şehit Ayhan Bozpınar Caddesinde bulunan Yaşam Boyu Spor Merkezine Bedrettin Sarpkaya Yaşam Boyu Spor Merkezi, Yeşil Mahallesi’nde bulunan yaşam boyu spor merkezine Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke Yaşam Boyu Spor Merkezi ve Tozkoparan Mahallesi’nde bulunan camiye Adalet Cami isimlerinin verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca meclis gündemindeki konular arasında bulunan Suriyeli Mültecilere insani yardım amacıyla imzalanan Güney Kore Fonu Hibe Anlaşması kapsamında Girne Mahallesine 5-6 hekimlik bir Göçmen Sağlığı Merkezi yapılması ve proje masraflarının belediye bütçesinden karşılanması teklifi de onaylanarak meclisten geçti.

Tarsus’a planlanan Okyay Plaza’nın 2. katında faaliyet gösterecek olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi için 1 yıllık kiralama bedelini, iç ve dış tefrişat ve araç maliyetinin karşılanması, Mersin Üniversitesi ile Ortak Hizmet Projesi yapılmasına Ortak Hizmet Projesi kapsamında hazırlanacak protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Şevket Can’a ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının son evrakında ise toplu konut ve asfalt yapımı konusunda 38.00.000 TL borçlanma kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Seçime yönelik çalışmalar yapmadığını belirten Başkan Can, “Biz siyaset yapmıyoruz hizmet yapıyoruz. Biz Allah rızası için çalışıyoruz. Seçime yönelik hizmet yapmıyoruz, hizmette yarışıyoruz. Ayrım yapmadan Tarsus’ta yaşayan 330 bin insanın hakkını savunarak eşit hizmet anlayışıyla mesai arkadaşlarımla var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün işimiz hizmet” dedi.