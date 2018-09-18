Başkan Can: “Daha temiz bir Tarsus için çalışıyoruz”

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolları tazyikli su ile yıkayıp dezenfekte ederken, konteynerleri de koku gidericili deterjanlı suyla yıkıyor.

Rutin temizlik çalışmaların dışında her gün değişik bir mahalleye giren Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altaylılar ve Ergenekon mahallelerinden başlayıp yolları süpürüp, su ile yıkayıp temizlerken, konteyner yıkama aracıyla konteynerleri koku gidericili deterjanlı suyla yıkayıp dezenfekte ediyor.

Daha temiz bir Tarsus için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, ekiplerin belirlenen program çerçevesinde; kötü kokuya ve bakterilere karşı, kirliliği önleme amaçlı yolları yıkandığını, çöp konteynerlerindeki evsel atıklar alındıktan sonra rutin olarak yıkanıp dezenfekte edildiğini söyledi. Başkan Can, “Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda mis gibi kokular içerisinde yaşamasını hedefliyoruz. 'Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Temiz bir Tarsus için çalışmalarımız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahallelerimizde bulunan evsel atıkların toplanmasında kullanılan çöp konteynerlerinin düzenli olarak temizliğini yapıyor. Dış etkenler; zaman zaman, konteynerlerde kötü koku ve kirliliğe neden olabiliyor. Konteynerleri; özel tasarlanmış özel aracımızla, bulundukları yerde yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Ayrıca yollarımız da süpürülerek, su ile yıkanarak dezenfekte edilip, temizlenmektedir” dedi.

Belediye Başkanı Şevket Can, bütün amaçlarının Tarsusluların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için belediye olarak yapılan temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.