Başkan Can: “Doğayı korumak için geri dönüşümü destekliyoruz”

Çevre bilincinin aşılamak adına yerel yönetim olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirten Başkan Can, “05 - 11 Haziran tarihleri arası Çevre Koruma Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftada vatandaşlarımız için Çevresel konularda bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız. Bunun yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 10 adet sıkıştırmalı geri dönüşüm araçları vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Yarenlik Alanında stant kurarak, Çevre Mühendislerimiz tarafından, vatandaşlarımıza geri dönüşüm hakkında bilgi verilerek, gelecek nesillere birer armağan bırakmak adına Tohum Kalemler dağıtıyoruz” dedi.

Başkan Can, “Tarsus Belediyesi olarak atıkları kaynağında ayrı topluyoruz. Bunlar bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış lastikler, tıbbi atıklar, elektronik atıklar ve atık pillerdir. Belediyemiz, çevre politikaları gereği uygulamakta olduğu ambalaj atıklarının ayrı toplanması ile ilgili geri kazanım çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmayı hedeflemektedir. Geri dönüşüm işi ihale ile Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde Akbaşlar Çevre Danışmanlık ve Atık Yönetimi Nak. San. Tic. A.Ş. yapılmaktadır. Ambalaj atıkları toplanmasında kullanılacak yeni kumbara, varil, geri dönüşüm kutusu ve konteynerlerin şehrimiz genelinde dağıtılması devam etmektedir. İnancımız o ki ; vatandaşlarımız, Tarsusumuzun doğal değerlerini korumak, gözetmek, geliştirmek ve bizden sonraki nesillere aktarmak bilinciyle hareket ederek çevremize sahip çıkacaktır. Sağlıklı bir çevre güzel bir yaşam diliyorum” diye konuştu.