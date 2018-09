Başkan Can: "Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz"

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Şahin Mahallesi'nde yaptırılan halı saha törenle hizmete açıldı.

Törende, göreve geldikleri günden itibaren 40 hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, hemşehrilerinin duası ve desteğiyle yıl sonuna kadar her hafta bir açılış yada temel atacaklarını söyledi.

Tarsus'un her sokağında her caddesinde alın teri ve imzası olduğunu belirten Başkan Can, “2004 yılında altyapı çalışmasından dolayı bu mahallemize cenaze arabası sokaklara giremiyordu. Gerçekten bu mahallemizde iğneyle kuyu kazar gibi bu günlere geldik. Bu mahallemize de şehrimize de birçok hizmeti olan değerli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Burhanettin Kocamaz'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli hemşerilerim bizim çalışmakla ilgili bir sıkıntımız yok. Çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın der atasözünde. Biz bu işin çıraklığından geliyoruz. 21 yıldır Tarsus'umuzda her sokakta her caddede alın terim ve imzam var. Ayrım yapmadan, ayırmadan, dili, dini, ırkı, milleti, memleketi, partisi ne olursa olsun Rabbimin rızasını kazanmak için çalıştım ve çalışmaya da devam edeceğim. Bütün hemşerilerimizin belediye başkanıyım, Tarsus'umuzda yaşayan 336 bin insanımızın belediye başkanıyım. Bizi sevse de sevmese de, bize oy verse de vermese de, şehrimizdeki bütün insanlarımızın belediye başkanı olmak için çalıştık, Rabbimin izniyle de çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kıymetli hemşerilerim biz ayrım yapmadan hizmet yaptık. Çünkü biz birlik dedik, beraberlik dedik, kardeşlik dedik, hizmet dedik gündüz yorulmadan gece uyumadan şehrimizde var gücümüzle çalıştık. Ötekileştirmedik, şehrimizde yaşayan insanlarımızın birinin dahi burnu bile kanamasın diye çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Bizim gidebilecek bir ülkemiz yok. Bizim de bu ülkeden asla ve asla gitmeye niyetimiz yok. Dün de birlikte yaşadık, bugün de birlikte yaşıyoruz, Allah'ın izniyle yarın da birlikte yaşayamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurbanlarla birlikte açılış kurdelesi kesildi.

Başkan Can, mahalle çocuklarına da futbol topu dağıttı.