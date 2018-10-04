İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Can: “Kur fırsatçılarına izin vermeyeceğiz''

Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış yapan işletmeleri tespit etmek için ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış yapan işletmeleri tespit etmek için ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Şevket Can, dövizdeki kur artışlarını bahane edip stoktaki veya aldığı ürünleri fahiş fiyatlarla piyasaya sürüp vatandaşların ekonomik haklarını gasp etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Can, “Girdi maliyet ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek, tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın fahiş fiyatla satış yapan işletmeler zabıta müdürlüğümüz tarafından denetlenmektedir. Denetimlerimiz neticesinde fahiş fiyatla satış yaptığı belirlenen işletmelere fiyat etiketi yönetmeliğinin 13. maddesine göre İdari işlemler yapılarak valilik makamına bilgi verilecektir'' dedi.


Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaşların fahiş fiyat uygulamasına maruz kalmaları halinde Alo 153 şikayet hattına bilgi vermelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.