Başkan Can, Mersin Milletvekili Baki Şimşek’le birlikte Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarıyla Şanlıurfa’ya bilgilendirme gezisi düzenledi.

Amaçlarının kaynaşmayı sağlamak olduğunu, muhtarların aynı zamanda çalışma arkadaşları olduklarını ifade eden Başkan Can, yaptıkları inceleme gezisinde muhtarla birlik ve beraberliklerini daha da pekiştirdiklerini söyledi.

Başkan Can, "Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarımızla Şanlıurfa şehrimize yaptığımız inceleme ve bilgilendirme gezimizde Şanlıurfa’da yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Biz muhtarlarımızı mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Büyükşehir Yasasından sonra 179 mahalle sorumluluk alanımıza girdi. Bu sorumlulukta en büyük bilgi ve iletişim kaynağımız, irtibat noktamız tabi ki muhtarlarımızdır. Sadece bizim için değil, devletin diğer organları içinde mahalle muhtarları çok değerli ve işbirliği içinde halkla irtibat unsurlarıdır. Bizler muhtarlarımızla düzenli irtibat halindeyiz. Onları mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz ve düzenli aylık toplantılarla da onlardan gelen talep ve fikirleri kesinlikle değerlendiriyoruz. Bu ziyarette muhtarlarımızla kaynaşmayı sağladığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, kendilerine her konuda destek veren Belediye Başkanı Şevket Can’a teşekkür ederek, tablo hediye etti.

Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu, birlikteliğin en güzel örneği olduğunu söyledi.