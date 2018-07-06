Yatırımı devam eden yerleri yerinde inceleyen Başkan Can, ilgili müdürlüklerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Amaçlarının Tarsus’u daha yaşanabilir bir şehir yapmak olduğunun altını çizen Başkan Can, “Bizim işimiz belediyeciliktir” dedi. Biz hep şunu söyledik. Bizim çalışmakla, proje üretmekle ilgili bir sorunumuz yok. Biz gece uyumadan, gündüz yorulmadan çalışmaya ve Tarsus’un daha yaşanabilir bir şehir olması için mücadele etmeye devam ediyoruz. Birçok projemizde artık son aşamalara geldik. Önümüzdeki yakın bir süreçte bu projelerin açılışlarını birer birer yaparak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Can, “Çalışkan, adaletli, dürüst, çağdaş, şeffaf bir yönetim sergiliyoruz ve ayrım yapmadan, ayırmadan hizmet veriyoruz. Tarsus bünyesinde şuan Berdan Projesi 1. etap çalışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Ergenekon Mahallesi, Ayyıldızlı cami ve taziye evi, Yeşilkuyu taziye evi, Tarihi Ticaret Merkezi 1. Etap, Kavaklı Mahallesi cami, Emekliler lokali, Gülek kapalı semt pazar yeri, halı saha ve park, Akşemsettin Mahallesi spor merkezi ve park, Akşemsettin Mahallesi cami, Ferahim Şalvuz - Barbaros mahallesi halı saha, Güneş Enerji Santrali yapım işi 2, Barbaros mahallesi cami, Yeşiltepe, Atalar, Gülek, ve Bahşiş Mahallesi eski belediye binalarının onarımı ve tadılatı, Yarbay Şemsettin mahallesi Pazar yeri, Yarbay Şemsettin Mahallesi spor merkezi, eski maliye binası, Anıt Mahallesi Pazar yeri, Atalar Mahallesi düğün salonu, Bahçe Mahallesi halı saha, Fahrettinpaşa mahallesi çok amaçlı meydan düzenlenmesi, Şahin Mahallesi spor tesisi, Cumhuriyet Mahallesi Pazar yeri, 15 bin kişilik gösteri merkezi, kırsal bölgede 5 ayrı nokta parke taşı döşeme çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. İlerleyen günlerde halkımızın beklentisini yerine getirerek asfalt çalışmalarımıza başlayacağız. Tarsus’u adeta açık hava şantiyesi haline getirerek, gerek şehir merkezinde gerekse kırsal bölgemizde çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

Hizmetlerin er yada geç yapılacağını, önemli olanın kentin huzuru olduğunu dile getiren Başkan Can, “Şehrimizdeki kardeşliğin devamı için, tüm Tarsus’ta yaşayan insanlarımızın huzur ve selametinin devam etmesi, şehrimizin daha da güzelleşmesi ve köylerimizin şehirleşmesi için, insanlarımız arasında dil, din ırk ayrımı yapmadan, tüm insanlarımızın hizmetkarı olmaya ve onlara hak ettikleri hizmetleri vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.