Başkan Can, şampiyonları ödüllendirdi

Başkan Can, güreşte Yıldızlar Dünya Şampiyonu Hamza Alaca, Dünya İşitme Engelliler Şampiyonu Oğuz Dönder, Muaythai dalında Büyük Erkeklerde Avrupa Şampiyonu Hazar Yıldız ve Büyüklerde Avrupa 3.’ncüsü Onur Şeker’i makamında ağırlayarak tebrik etti.

Sporcularla gurur duyduğunu belirten Başkan Can, “Sporun yaygınlaştırılması ve bir yaşam tarzı haline getirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Her yaştan bireylerin spor yapmasını kurum olarak teşvik ediyor ve bu konuda gereken tüm alt yapı çalışmalarını hazırlıyoruz. Çünkü bedenen sağlıklı olan bireylerin zihnen de sağlıklı olabileceğini biliyoruz. Bu hizmetlerimizin birer mahsülü olarak Belediye Spor Kulübümü’zün alt yapısında yetişmiş ve halen belediye spor kulübümüzün bünyesinde faaliyet gösteren sporcularımızın ülkemiz dışında başarı elde etmesi bizlere gurur verdi. Belediye Spor Kulübü olarak şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Öncelikle sporcularımıza emek veren hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum. Başarılı sporcularımızı ödüllendirmek bizim görevimizdir” dedi.

Hırvatistan’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda 60 kg. erkek serbest stilde Huzurkentli Hamza Alaca birinci olup, altın madalya sahibi oldu.

Tarsus Belediye Spor Kulübü alt yapısında yetişen Oğuz Dönder, Rusya’nın Vladimir şehrinde yapılan Büyükler Deaf Dünya Güreş Şampiyonasında birinci oldu. Yine Tarsus Belediye Spor Kulübü sporcularından, Çekya Cumhuriyetinde gerçekleşen Muaythai Avrupa Şampiyonasında Büyük Erkekler Elite kategorisinde Hazar Yıldız birinci olup, altın madalya kazanırken, Büyük Erkekler Competitive Kategorisinde 67 kiloda Onur Şeker, Avrupa 3’üncüsü olarak bronz madalya aldı.