Başkan Can, semt pazarını denetledi

Tarsus Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte pazarcı esnafını denetleyen Başkan Can, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Can, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara, pazarcı esnafıyla yaptıkları alışverişten memnun olup olmadıklarını sordu. Başkan Can, pazarcı esnafına da uyarıda bulunarak, vatandaşlara güler yüz göstermelerini ve ürünleri seçtirmeleri konusunda yardımcı olmalarını istedi.

Pazar yerini baştan sona gezen Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte pazar denetlemesini bitirdi.