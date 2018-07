Başkan Can: "Sözlerimizi tek tek yerine getiriyoruz"

Başkan Can, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, göreve geldikleri 4 yılı aşan zamanda verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını, kentin gelişmesi için çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.Başkan Can, “4 yılda Tarsus Belediyesi olarak 36 açılış yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tarsus’ta 336 bin insanımıza hizmet ediyoruz. Tarsus Belediyesi, nüfusumuzun fazla olmasından dolayı Büyükşehir Yasası’ndan Türkiye’de en fazla etkilenen belediyeler arasındadır. En fazla etkilenen belediye olmamıza rağmen, bizim işimiz ve mesleğimiz belediyecilik olduğu için, 21 yıllık belediyeci olduğum için konuşuyorum ki bu hizmetleri yaparken vatandaşımıza Büyükşehir Yasası’nın getirdiği zorlukları hissettirmememiz dahi büyük başarıdır. Allah’a çok şükür biz bunu başardık" diye konuştu.

"Vatandaşların taleplerini değerlendirdik"

Vatandaşlardan gelen hizmeti değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Can, “Tarsus’umuz dıştan göç alan bir yerleşim yeri, çoğu mahallelere gittiğimiz zaman hep bizden taziye evi istediler. Bugüne kadar farklı mahallelerimizde 8 adet taziye evi yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2 adet camii inşaatı yaptık ve ibadete açtık. 7 değişik mahalleye 7 adet yaşam boyu spor merkezi inşa ettik. 2 adet halı saha yapıp açılışını gerçekleştirdik. Sosyal market projesini başkanlığımızın ilk yılında faaliyete geçirmiştik. Devam eden işimiz canlı hayvan pazarını bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Eski Belediye binasının restorasyon çalışmasını bitirip Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bizzat yapmış olduğum görüşme sonunda teklif ederek, ücretsiz 10 yıllığına tahsis hakkını verdik. Siptilli Çarşısı Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu 18 adet dükkan için Tarsus Belediyesi olarak ihalesine girdik, aldık ve bayanlarımıza yönelik tekrar işgaliye ile vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehitishak mahallemizdeki Turkuaz Çarşısını kaldırarak semt pazarı yaptık ve vatandaşlarımızın pazaryeri ihtiyaçlarını karşıladık” şeklinde konuştu.

"GES’ten para kazanmaya başladık"

Üretken belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını belirten Başkan Can, "GES projemizde 3.5 megavatlık lisansımızı almıştık, ihalesini gerçekleştirdik. Mevcut pazar yeri çatılarına ve belediye tesis binalarımızın çatılarının bir kısmına güneş panellerini yerleştirdik, Şubat ayından itibaren de elektriğimizi üretmeye başladık. Geçtiğimiz Haziran ayında ilk faturamızı kestik. 1 yılda Tarsus Belediyesi 3.5 milyonluk elektrik üretecek. Taşımalı eğitimden dolayı o köydeki bulunan çocuklarımıza köylü vatandaşlarımıza hizmet etmek adına 20 adet kapanan köy okulunun tahsis hakkını aldık ve örnek olarak İbrişim Köyü’ndeki okul binasını sosyal yaşam merkezi olarak düzenledik ve köylü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kapanan bu 20 okul bahçesini de park olarak düzenleyip köylü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu yılın sonunda da 20 okul bahçesi düzenlenmiş olacak. Eshab-ı Kehf’te 17 adet dükkan yaptık oradaki esnaflık yapan köylü vatandaşlarımızın çalıştırması için Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim ettik, Eshab-ı Kehf çevre düzenlemesini yaptık ve bu alanın bir kısmını da piknik ve mesire alanı olarak düzenleyip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tarsus’umuzda engelsiz park yaptık ayrıca 5 adet parkımızda da engelli kardeşlerimiz için salıncaklar kurarak hizmetlerine sunduk. Kitap okumayı geliştirmek amacıyla Kitap Kafe’yi açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ülker Aydın Erinç Evi’ni hizmete açtık. Taşkuyu Mağarası’nı yerli ve yabancı turizme kazandırmak için düzenledik ve açılışını gerçekleştirdik” dedi.

"Megaü ve prestij projelerimiz devam ediyor"

Başkan Can, kentin şuan şantiye alanına döndüğünü, mega ve prestij projelerinin devam ettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Bunun yanında Ergenekon Mahallesi’nde şu anda pazar yeri, düğün salonu, kapalı yüzme havuzu olan yap-işlet-devret modeline benzer bir modelle yaklaşık 15.000.000 TL değerindeki yatırımı ihaleye çıkardık. Yüklenici iş adamımız yaptı ve şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde. Ayrıca Tarsus’umuzda Traktörcüler Sitesi içerisinde 2-3 ay önce traktör pazarını kurduk. Hanımeli Pazarı’nın açılışını gerçekleştirdik. Hanımeli Pazarı, haftada bir gün, pazartesi günleri Şehitishak Mahallemizde bulunan Turkuaz Semt Pazarı’nın içerisinde tamamen kadınlarımızın el emeği, göz nuru ile ürettiği veya işlediği ürünleri getirip satabileceği bir yer. Mega ve prestij projemiz olan Berdan Projemiz ise yaklaşık 120 dönüm alana oturan bir projedir ve yaklaşık maliyeti 120.000.000 TL. dir. Berdan Projesi 1. etabın olduğu yerde lunapark yapımıyla ilgili olarak da ihaleyi gerçekleştirdim. 3-4 aya kalmaz Tarsus’umuzda sabit lunapark Berdan projemizin içinde yer alacak. Tarsus’umuz gezip görülecek tarihi, doğal ve dini güzellikler açısından yegane bir şehir. “Şehitlerimiz namusumuzdur, gaziler onurumuzdur” düşüncesiyle bugüne kadar Tarsus’umuzda yaşamış 72 şehidimizin ailesine vefa borcumuzu ödemek için ücretsiz konut verdik. Tabi vefa borcumuzu ödemek kolay değil. Ayrıca her gazimize de 10.000 TL nakit yardımda bulunduk. Belediye olarak her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bunun yanında devam eden mega bir projemiz, 15.000 kişilik gösteri merkezinde 1. ihalemizi bitirdik, 2. ihalemizi gerçekleştirdik şu anda yüklenici firma inşaata başladı inşallah 3-4 ay içerisinde cephe kaplaması da bittikten sonra halkımıza hizmet edebilecek güzel bir gösteri merkezine de kavuşmuş olacağız. Bunun yanında Tarihi Ticaret Merkezi’nde hiçbir esnafımızdan 1 lira dahi almadan dükkanlarının restorasyon çalışmasını yaparak güzelleştiriyoruz ve şu anda yapılan hizmetimiz görünmeye başladı. Bu sene Ramazan Ayı’nda iftarlarımızı mahalle aralarına girerek, vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Ramazan Ayı boyunca her gün 5 bin-7 bin arası vatandaşımızla bir araya gelerek, toplamda 150 bin vatandaşımızla iftarımızı beraber yapmış olduk. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin bir örneğini sergiledik.”

"Konaklama ihtiyacını karşılayacağız

Kentin konaklama sorununu çözmek için yıllarca ihtiyacını duydukları otel projesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Can, "Projemiz, 150.000.000 TL’lik karma ve mega projedir. 4 yıldız konseptinde 103 odalı, konutu, iş yeri ve ofisi olan 1 projenin de kazısına başladık. Artık Tarsus’umuzda otel ihtiyacı bitecek. Allah’a çok şükür. Cenab-ı Allah bana doğduğum, büyüdüğüm yerde hizmet etme imkanı verdi. Ayrım yapmadan, ayırmadan eşit hizmet anlayışıyla çalışıyorum. Allah nasip ederse de çalışmaya devam edeceğim” dedi.