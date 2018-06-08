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08 Haziran 2018 10:58

Başkan Can, Tarsus İdman Yurdu için Tarsusluları göreve davet etti

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus İdman Yurdu kongresi öncesi Tarsuslu işadamlarını takıma sahip çıkmaya davet etti.

Başkan Can, Tarsus İdman Yurdu için Tarsusluları göreve davet etti

08 Haziran 2018 10:58


2. Lige yükselen Tarsus İdman Yurdu’nun kentin ortak paydası olduğunu belirten Başkan Can, görev almak isteyenleri göreve davet ettiklerini söyledi. Başkan Can, “Şüphesiz çok güzel bir başarı yakaladık. Bu başarıda emeği geçen başkandan, oyuncusundan tutun, malzemecisine kadar, bu başarıda payı vardır ve herkes takdiri hak ediyor. Şahsımın da katkısı olmuşsa ne mutlu bana. Ama artık hepimiz için yepyeni bir dönem başladı. Bir üst lige çıkmak demek daha güçlü bir yönetim ve takım ihtiyacını ister istemez ortaya çıkarıyor. Güçlü takım, güçlü bir yönetim gerektiriyor. Maddi destek sağlayabilecek, bilgili ve bu işe sahip çıkacak olanlara görevi davet ediyoruz. Tarsusluların, iş adamlarımızın, Tarsus İdman Yurdu sevdalılarının takıma maddi destek vermesini istiyoruz. Tarsus İdman Yurdu büyük bir kulüptür ve hedefleri de bu nedenle büyüktür. Oluşturacakları ve kadroya yönetime devretmeyi düşünüyoruz. Şahsım olarak bu konuda her türlü teklife ve yapıya açığım. Bizim desteğimiz İdman Yurdumuza tabi ki; devam edecek. Temmuz ayı içerisindeki Tarsus İdman Yurdu kongresi olacak. O zamana kadar takıma iyi bir talip çıkacağını düşünüyoruz. Buradan tüm Tarsus İdman Yurdu sevdalılarından takımlarına destek olmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.




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