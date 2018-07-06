Başkan Can: "Tarsus İdman Yurdu şehrin takım olmalı"

Tarsus İdman Yurdu’nun şehrin ortak paydalarından biri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Şevket Can, “Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Cumhuriyetimizle yaşıttır. Bugüne kadar emek veren, alın teri döken hatta bu uğurda canını veren başta merhum Erkut Kuzeyman olmak üzere bütün Hakk’ın rahmetine kavuşanları da rahmet ve şükranla anıyorum. Emeği geçen herkese de şahsım, kurumum ve Tarsus adına şükranlarımı sunuyorum. Spor kulübümüz 94 yılından bu zamana kadar Merisn Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın hala devam eden maddi ve manevi desteklerine şükranlarımı sunuyorum. Tarsus İdman Yurdu bütün Tarsus’umuzun ortak sevinci. Şehrimizi bir araya getiren manevi bir değer" diye konuştu.

Tarsus İdman Yurdu’nda hiçbir zaman siyaset düşünmediklerini belirten Can, şunları kaydetti:

"Tarsus İdman Yurdu yerel yönetimin desteğiyle ancak bu kadar ilerliyor. Aslında belediyeden ziyade şehrin takım olması lazım. Taraftarımızın, iş adamlarımızın, oda ve dernek başkanlarımızın ve bütün hemşehrilerimizin maddi ve manevi destek olması lazım. İnşallah yeni yönetim bunu başarır. Takımımızın şampiyon olmasına vesile olan başta eski yönetim, kulüp başkanımız, eski yöneticilerimiz, teknik direktörümüz, futbolcularımız, Tarsus İdman Yurdu çalışanları artı taraftarlarımız, basınımız bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetim de Tarsus İdman Yurdumuzu daha ileriye üst liglere çıkarmasını temenni ediyorum. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Eyüphan Eyüboğlu başkanımıza ve yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.