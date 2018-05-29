Tarsus Kaymakamlığı tarafından şehit Musa Sayan’ın için verilen iftar mevlit programına katılan Belediye Başkanı Şevket Can, bütün şehitleri rahmetle andı. Sayköy Mahallesi’nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, Şehitlerimiz namusumuz, gazilerimiz onurumuzdur” dedi.

Başkan Can konuşmasında şunları dile getirdi:

“Bugün ülkemizde bayrağımız dalgalanıyorsa, bugün ülkemizde ezanlarımız okunuyorsa önce Cenab-ı Allah’ın izniyle sonra şehitlerimizin sayesinde olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten şehitlik mertebesi inancımızı gereği peygamberlerden sonra Cennet-i alada en büyük makamlardan biridir. Cenab-ı Allah hepimize şehit olmayı nasip etsin diyorum. Biz belediye olarak 73 şehit ailemize, meclisimizden karar alarak ev verdik. Şehitlerimiz bizim namusumuzdur, gazilerimiz bizim onurumuzdur. Bugün ülkemizde bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimiz olmasa bizler olmayız. Şehitlerimiz olmasa, ezanlarımız okunmaz, bayrağımız dalgalanmaz, namusumuz olmaz, hiçbir şeyimiz olmaz. Suriye’nin gidebileceği bir ülke vardı. Bizim gidebileceğimiz bir ülkemiz yok. Gitmeye de kalksak kabul edecek bir ülke yok. Bizim de ülkemizden gitmeye asla ve asla niyetimiz yok. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün bayrağımıza, vatanımıza, ezanımıza, milletimize, memleketimize sahip çıkma günüdür. Çünkü ülkemizi bölmek isteyenler var. Çünkü huzurumuzu bozmak isteyenler var. Allah’ın izniyle, hepinizin duası ve desteğiyle ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Biz bir olduğumuz sürece, biz birlikte olduğumuz sürece, tek ses, tek yumruk, tek vücut olduğumuz sürece Allah’ın izniyle bizim birliğimizi ve beraberliğimizi kimse bozamaz diyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”