Başkan Can: "Üniversitemiz Tarsus'a değer katacak"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ilçede kurulan Tarsus Üniversitesi'nin kente değer katacağını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Serap Kurtçu ve Elif Seda Sağlam ile birlikte Tarsus Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Şevket Can, Rektör Aydın'a hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi. Başkan Can, “Tarsusumuzun gerçekten bir özlemiydi. Üniversitemizde, geleceğin bilim ve akademi insanlarının yetişmesine vesile olmanızı diliyorum. Tarsus'a değer katacak çok iyi bir üniversite olacağına inanıyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Aydın'a görevin verilmesi de hem üniversitemiz için, hem Tarsus'umuz için İnşallah hayırlı olur. Tarsus Üniversitesi'nin ihtisaslaşması bütün alanlarda, ciddi manada ilçemize katkı sağlayacaktır. Bizler de üniversitemizin başarısı için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Tarsus artık gerçekten Türkiye'de sayılı gelişmiş ve modern ilçelerden bir tanesidir. Buna da Tarsus Üniversitesi'nin ciddi manada ivme katacağına inanıyorum. Tarsus Üniversitesi kurulmasından emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti.

Rektör Aydın ziyaret sırasında Tarsus Belediyesi işbirliği ile birçok çalışmaya imza atacaklarına vurgu yaptı.