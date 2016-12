Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsusluların yeni yıla huzurlu bir şekilde girmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Başkan Can, başta kent merkezi olmak üzere kenar semtlerde ve toplu alışveriş merkezlerinde vatandaşların rahat ve iyi bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri için zabıta ekiplerinin denetim yapacağını ifade etti.

Halkın alışveriş yapacağı tüm iş yerlerinde fiyat etiketi bulundurulmasının zorunlu olduğunu ve belediye olarak gerek temizlik, gerekse fiyat etiketi konusunda sıkı kontroller yapılacağını kaydeden Başkan can, hem esnaflara, hem vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Yeni yıla huzurlu girilmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır” dedi.

Başkan Can, yaşanabilecek her hangi bir olumsuzlukta Alo 153 Zabıta Şikayetler yada 616 11 11 numaralı telefondan vatandaşların belediyeye bilgi vermelerini istedi.

Yeni bir yıla girerken, bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzlukların bir daha yaşanmaması, geçmişten dersler çıkarılması, geleceğe umutla bakılmasını isteyen Başkan Can, “Sağlık, mutluluk ve kardeşliğin pekişmesi, yüzlerin daima gülmesi, geçim sıkıntısı çeken insanlarımızın bu sıkıntılardan kurtulması, gelecek günlerin eskileri ile kıyaslanamayacak kadar güzel ve aydınlık olması ve hepsinden önemlisi artık analarımızın göz yaşlarının dinmesi dileklerimle 2017 yılını kutluyor, hemşehrilerimize, kentimize, Mersinimize ve ülkemize, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.