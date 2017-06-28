Başkan Can: "Yaz mevsimini dolu dolu geçireceğiz"

Başkan Can, olağanüstü meclis toplantısında, yaptığı konuşmada, yaz mevsimini dolu dolu geçireceklerini belirterek, “Belediye olarak yaz şenlikleri programları düzenleyeceğiz. 5 Temmuz Çarşamba günü Kırklarsırtı Mahallemizde Orhan Hakalmaz ve Kadir Somer konseri, 12 Temmuz Çarşamba günü Ferahim Şalvuz Mahallesi’nde Ahmet Şafak, Akın Çökel konseri, 14 Temmuz’da Aliefendioğlu Mahallemizde Köy Şenliği, 19 Temmuz Yeşil Mahalle’de Özlem Özdil, Ali Taşoğlu konseri, daha önce ertelenen Aref gösterisini Çamlıyayla’da yapacağız. Ağustos ayında da Açıkhava sineması, Kırkkaşık sanat festivalleri gibi etkinlikleri yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Can, şunları kaydetti:

“Kapanan 5 belde belediyemizin tahsis hakkını almıştık. Ek bütçemizi de yaptık. İhale tarihlerimiz belli oldu. 6 Temmuz Yenice, 19 Temmuz Bahşiş, 21 Temmuz Yeşiltepe, Atalar ve Gülek Mahallesi’ndeki ihale tarihleri de 15 Temmuz’a kadar netleşecek. Bu ay Kemalpaşa Sanayi Sitesi’ndeki dükkanları yapmaya başladık. Burayla ilgili bir temel atma töreni gerçekleşecek. Arena gösteri merkezimizle ilgili ihale tarihimiz 15 Temmuz’a kadar alınacak. Bu ay ya da gelecek ay içerisinde mevcut gösteri merkezimize yapılacak olan otelle ilgili de ihale tarihini alacağız. 21 köy okuluyla ilgili ihale çalışmamız devam ediyor. Bahçe ve Şahin mahallesi halı saha ihale tarihleri yakında netleşecek. 5 sosyal yaşam merkeziyle ilgili çalışmalarımız bitmeye başladı. Çay bahçelerimizle ilgili mimar çizimlerini tamamlıyor. Alan kişi bu konsepte göre yaptıracak ve belediyemizin cebinden para çıkmayacak. Küçükminare Camisinin önündeki boş alana yapacağımız bir çay bahçesini bir derneğe vermeyi düşünüyoruz. Esnaflığını kendileri yapacak. Yarbay Şemsettin Mahallemize pazar yeri projesi çıkmak üzere. Arkasından Cumhuriyet Mahallemizdeki pazar yeri, Yeşilyurt Mahallemize pazar yeri, arkasından Anıt Mahallemizdeki pazar yeri çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz Aralık ayına kadar bu projelerimizin ihalelerini yapıp, 2018 sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.”