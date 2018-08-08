Başkan Can’dan Garnizon Komutanı Onaran’a veda programı

Bir restoranda düzenlenen veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, Kırıkkale’ye tayini çıkan Yenice Mühimmat Bölük ve Garnizon Komutanına ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şevket Can, garnizon komutanına yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, ‘’Gerçekten komutanımızla, Yenice Mühimmat Bölüğü Komutanı ve Garnizon Komutanımız olarak, kaymakamımızın başkanlığında mülki amirimiz olarak Tarsus’umuzda her zaman birlikte, uyumlu bir şekilde çalıştık. Kırıkkale’ye tayini çıktı. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Eşi ve çocuklarıyla mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmesini temenni ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Yenice Mühimmat Bölük ve Garnizon Komutanı Selim Onaran’a yeni görev yerinde başarılar dileyen Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti.

Ünal, ‘’İlçemizde görev yapan garnizon komutanımızı gönderiyoruz. Buraları birer misafirhane kabul edin, öyle ya da böyle tekrar geleceğiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İlçe adına, çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada bir araya getiren Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Garnizon komutanımıza yeni görev yerinde başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

İlçede 5 yıldır görev yaptığını dile getiren Yenice Mühimmat Komutanı ve Garnizon Komutanı Selim Onaran, bu süre zarfında tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Komutan Selim Onaran, ‘’Beş yıllık bir süre zarfında gerek adli, mülki, askeri tüm kurumlarla uyum içinde bir çalışma gerçekleştirdik. Ben 1.5 yıllık bir süre zarfında Garnizon Komutanlığını yürüttüm. Bu süre zarfında ülkemizde bir çok olay yaşandı. Çok şükür Tarsus’umuzda büyük bir olay meydana gelmedi. Tabi bunda emniyet güçlerimizin, kaymakamımızın, belediye başkanımızın çabaları büyüktü. Bu akşam ben, bana ve aileme göstermiş olduğunuz nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum’’ dedi.

Başkan Can ve protokol üyeleri Garnizon Komutanı Onaran’a günün anısına hediyeler takdim etti.