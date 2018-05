Başkan Dilber: "Ülkede futbolu bitirmeyelim"

Eğer biz kötülükleri, çirkinlikleri büyütürsek dernekse dernek, futbolsa futbol, ülkeyse ülke yok olur. Ülkede futbolu bitirmeyelim" dedi.

TÜFAD’ın 2 yılda bir zorunlu olarak düzenlediği ’Zorunlu Bölgesel Antrenör Gelişim Semineri’ Mersin’de de 270 antrenörün katılımıyla gerçekleşti. Bir otelde düzenlenen ve bu yıl Mersin’in unutulmaz spor adamlarından Faruk Karadoğan adına düzenlenen seminere, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ve 270 antrenör katıldı. Burada konuşan Başkan İsmail Dilber, Türkiye’de ilk kez böyle bir tablo ile karşılaştıklarını söyleyerek, eğitimin organizasyonunu yapan herkese teşekkür etti. Seminerin hedefinin beraber olmak olduğunu kaydeden Dilber, “Beraber olmakla beraber burada bilgiler almaktır. Bu bilgiler ışığında da size bir cümle, 3 cümle, 5 cümle bir şeyler çıkar ve o size ışık tutar. O ışıkla da siz yolunuza gidersiniz. Burada söylenmiş sözler sizi çok etkiler. O sözlerle çıktığınız yolda yeni bir şeyler daha öğrene öğrene hedeflere varırsınız. Bu yaptığınız iş tecrübe, bilgi, beceri, mantık, akıl hepsi işin içinde. Belki bugün hepinizin dertli olduğu konular vardır" diye konuştu.

"Damdan düşer gibi antrenör olunmaz"

Her sporcunun formayı çıkartıp, eşofman giydiğinde antrenör olamayacağının altını çizen Dilber, "Bunun bir süreci vardır, bir geçmişi vardır. Yoksa herkes sporcu hayatını bitirir, formayı oraya bırakır, gelir takımın başına bu olmaz. Dünyanın hiçbir tarafında bu olmuyor. İnsanlar her gün o pro lisansa çıkmak için süreyi uzatıyorlar, daha fazla bilgi yerleştiriyorlar. O insanlar daha fazla insanların yanında çalışarak o hedeflere varmak istiyorlar. Yani hemen damdan düşer gibi gelip de takımların başına geçtiği zaman belki kısa süreli bir şey yapabilirsin ama sonu hüsran olur. O hüsranla da kaybolup gidersin. Biz temelde lokal dediğimiz derneklerimizde daha çok gençler ve amatörlerle uğraştığımız için oraya da her şeyden evvel futbolun efendiliğini, futbolun centilmenliğini, futbolun arkadaşlığını, futbolun güzelliğini sunmak zorundayız. Yukarıda belki istemediğimiz, düşünmediğimiz bize kötü örnekler olabilir. Her zaman söylüyorum sahanın içindeki çirkinlikleri nasıl önleriz diye. Yani öyle maçlar seyrediyoruz ki kıvranan oyuncular, vakit geçiren oyuncular görüyoruz. Bunlara asla ve asla alt yaşlarda menfaat için, kazanmak için vakit geçirmek adına herhangi birşey yaptırmayın" şeklinde konuştu.

"Futbolu bitirmeyelim"

Çocuklara kötü örneklerin alıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Dilber, "İşte bir kesim balıkları bitirdik diyor, bir kesim tarım bitti diyor. Bizde futbolu bitirmeyelim. Yani bütün sahanın içindeki çirkinlikleri getirerek, geleceğe futbol adına kötü tohumlar ekmeyelim. Bizim yapacağımız iş, bizden sonra gelecek insanlara iyi futbol bırakmamız olacaktır. Çirkinliği bırakmamamız lazım. Eğer çirkinliklerde yapıyorsak hep beraber o zaman biteriz. Çirkin bir adamın halen peşinden gidiyorsak oda kötüdür. Çirkinliği, kötülüğü yok etmek için uğraşın. Bunun kavgasını vermesek inanın kötü olur. Dernekse dernek yok olur, futbolsa futbol yok olur, ülkeyse ülke yok olur. Biz kavgamızı güzelliklerden yana kullanmamız lazım. Biz kötünün karşısına çıkmamız lazım. Siz kötünün karşısına çıkmazsanız o kötü sizi de yutar. Onun için hep beraber birlik olarak da futbol ne emrediyorsa o güzellikleri yapalım. İngiltere’de futbol izlerken hayran kalıyoruz. Peki biz bunu ülkemizde neden yapmayalım. Bunu yapmak inanın bizlerin elinde. Topun ve çocuğun olduğu her yere giderken o ahlakı götürmeliyiz. Eğer o ahlakı götürmezsek futbolu çökertiriz. Biz gençlerimize, çocuklarımıza bu bilinci yerleştirmeliyiz. Biz hayatımız için bu süreci, kavgayı vermek zorundayız. Vermesek kaybolup, gideriz. Kanser dediğimiz şey hücrenin büyümesi. O büyüdü mü insan ölüyor. Kötülüğü de vücudumuzda büyütürsek bizi yok eder" ifadelerini kullandı.

TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ise seminere 270 antrenörü katıldığını belirterek, eğitimlerin faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından eğitmenler tarafından, antrenörlere seminer verildi.