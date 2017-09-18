Başkan Dinçer yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, yeni eğitim öğretim yılını yayınladığı mesajla kutladı. Yeni eğitim ve öğretim yılının eğitim camiası başta olmak üzere Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Dinçer, güçlü ve kalkınmış bir ülke olmanın yolunun eğitimden geçtiğine vurgu yaptı. Geleceğin teminatı çocukların çağın ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Dinçer, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatında önemli bir yeri olan ilk ve orta öğretim süreci, uzun bir yolun ilk temelidir. İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye’nin yolu da eğitimden geçmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere ilimize ve bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyor, çocuklarımızdan hiçbir fedakarlığı esirgemeyen, her zaman onların yanında yer alan ailelerini, öğretmenlerini kutluyor, sevgili çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Sürücülere, velilere ve öğrencilere trafik kazalarına karşı dikkatli olmaları çağrısında da bulunan Dinçer, Türkiye’de trafik kazalarının hala kanayan bir yara olduğuna dikkat çekti. Dinçer, “Trafik hayatımızın her anında hep yanımızda. Okullarımızın açılmasıyla trafikte de hareketlik artacaktır. Temennimiz, bu eğitim öğretim döneminde kazalar olmasın, ölüm ve sakatlıklar yaşanmasın. Bunun için de başta servis, minibüs, taksici olmak üzere tüm araç sürücülerini daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına uymaya, özelikle okul önlerinde sorumluluk duygusu ile hareket etmeye çağırıyorum. Okul önlerinde yaşanacak kazalarda, hayatının baharındaki gençlerimiz ölmesin, canlar yanmasın, analarımızın gözyaşları sel olmasın. Bu kaza denen ileti yok etme adına eğitimcilerimize, öğrencilerimize, velilerimize, şoför, taksici, servisçi esnafımıza ve tüm halkımıza büyük görev düşmektedir. Artık kazaların bir kader olmaktan çıkarılma zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.