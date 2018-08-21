Başkan Dinçer’den yuva çocuklarına şefkat eli

Dinçer, Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde yaşayan ihtiyaç sahibi yetim çocuklarla bir araya gelerek, kestiği iki kurbanı yuvaya bağışladı ve burada barınan 15’i erkek 40’ı kız 55 çocuğa bayramlık hediye etti.

Bayramların toplumun her kesimini kucaklayan ve insani tüm değerleri bünyesinde barındıran önemli günler olduğuna vurgu yapan Dinçer, "Bu bağlamda insani ve sosyal sorumluluk kapsamında bayramlarda yardımlaşma, dayanışma içerisinde bulunup, imkanı olmayana yardım ve şefkat elini uzatmak hepimizin görevidir. Biz bu Kurban Bayramında iyiliği çocuklarımızla paylaşma, yardımlarımızı yerine ulaştırma adına yuvada barınan çocuklarımızla bir araya geldik. Ayrıca bu etkinliğimizle yuvada barınan çocuklarımıza bayramda kendilerini yalnız hissetmemeleri adına moral ve motivasyon verme amacındayız” dedi.

"Bayramın coşkusunu yaşamak için, bayramın vecibelerini unutmamak lazım" diyen Dinçer, "İyilikleri paylaşarak çoğaltma amacındayız. Bayramın vecibeleri kapsamında güçsüzlere şefkat eli uzatmak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, küskünlüklere son vermek gerek. Biz bu amaç doğrultusunda Kurban Bayramı dolayısıyla kestiğimiz iki kurbanı yuvaya bağışlıyoruz. Ayrıca çocuklarımıza bazı hediye ediyoruz. Bunlar bu ülkenin çocukları. Onların topluma faydalı birey olarak yetişmelerini sağlamak hepimizin görevi. Bu amaç doğrultusunda bugün buradayız. Bu duygu düşüncelerle başta yuvada barınan çocuklarımız olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımız ile Mersinli hemşehrilerimizin kurban bayramını kutluyorum" diye konuştu.