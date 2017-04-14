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14 Nisan 2017 16:50

Başkan Ercik: "16 Nisan, 15 Temmuz’un rövanşı olacaktır"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 16 Nisan’ın, 15 Temmuz’un rövanşı olacağını belirterek, "Hesaplaşma günü inşallah 16 Nisan.

Başkan Ercik:

14 Nisan 2017 16:50

Demokratik hakkını o gece nasıl demokrasiye sahip çıkarak bu millet koruduysa şimdi o gecenin devamı anlamında inşallah 16 Nisan’da da sandıkta demokratik hakkını çok daha güçlü bir şekilde kullanacaktır. Sandığa giderek oylarınızı muhakkak kullanın ve kullanacağınız oylar Batı’daki tüm ülkelere, dünyadaki tüm ülkelere en güzel cevap olacaktır" dedi.


16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna sayılı günler kala vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunan Başkan Ercik, “Sandığa giderek oylarınızı muhakkak kullanın ve kullanacağınız oylar Batı’daki tüm ülkelere, dünyadaki tüm ülkelere en güzel cevap olacaktır 16 Nisan inşallah Batı’da, tüm dünyada önüne engel konulan vatandaşlarımın da sevindiği günler olacaktır” şeklinde konuştu.


Mevcut sistemin ülkede istikrarı tehdit ettiğinin altını çizen Ercik, “İstikrar ve güven aslında kalkınmanın, başarının olmazsa olmazıdır. Bu iş bir gerçeği gösteriyor. Artık, bu iş böyle yürümez. CHP, işi saptırıp ’bunlar rejim değişikliğine gidiyor’ diyor. Bizim, böyle bir derdimiz falan yok. Bu iş 1923’te bitmiş. Türkiye’nin artık rejimle ilgili, alakalı attığı bir adım yok. Artık sadece bir sistem değişikliğiyle biz ülkemizde geleceği inşa etmenin adımını atıyoruz. Yapılan iş bu. Biz de faniyiz. Dolayısıyla fani olan değil, baki olan bir yapıyı oluşturalım. O da nedir? Sistemdir. İnşallah bu devletin, bu milletin bekayı temadisi kurulacak olan sistemle devam eder. 16 Nisan, 15 Temmuz’un rövanşı olacak. Hesaplaşma günü inşallah 16 Nisan. Demokratik hakkını o gece nasıl demokrasiye sahip çıkarak bu millet koruduysa şimdi o gecenin devamı anlamında inşallah 16 Nisan’da da sandıkta demokratik hakkını çok daha güçlü bir şekilde kullanacaktır. Onun için AK Parti, MHP, CHP, HDP, Saadet Partisi ve BBP’ye gönül vermiş kardeşlerime diyorum. 16 Nisan referandumu parti tercihi değil memleket meselesi, çocuklarımızın geleceğidir. Gelin hep birlikte 16 Nisan’da sandıkta ülkemizin geleceğini evet diyerek birlikte kuralım" diye konuştu.




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